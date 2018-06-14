На заседании Антитеррористического центра обсудили обеспечение безопасности в период празднования 20-летия Астаны

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На заседании Антитеррористического центра обсудили обеспечение безопасности в период празднования 20-летия Астаны14.06.2018
Государство  18:28

Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

На заседании, в частности, рассмотрена готовность к обеспечению безопасности и правопорядка на период празднования 20-летия столицы Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе КНБ.

Кроме того, по информации ведомства, в ходе работы консультативно-совещательного органа первые руководители государственных и местных исполнительных органов поддержали алгоритм реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2018-2022 годы.

Также обсуждены меры по дальнейшему совершенствованию подходов к организации антитеррористической защиты государственных, стратегических и важных производственных объектов, а также мест массового скопления людей.

По результатам заседания АТЦ принят ряд соответствующих протокольных решений, заключили в пресс-службе.
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