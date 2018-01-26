Надзорные функции в области безопасности полетов будут переданы в новую нацкомпанию

Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Контрольно-надзорные функции в области безопасности полетов будут переданы в новую национальную компанию, передает Kazakhstan Today.

По поручению главы государства в рамках Плана нации "100 конкретных шагов" предполагается переход на британскую модель госрегулирования авиационной отрасли. Это позволит соответствовать требованиям ИКАО по наличию квалифицированных инспекторов и достичь поставленной цели в 80% по уровню безопасности полетов. Согласно заключению ИКАО, количество инспекторов авиационной администрации должно быть в 2 раза выше, чем в настоящее время, сообщили в Комитете гражданской авиации МИР РК.

По информации ведомства, в рамках подготовительной работы министерством подписан Меморандум о взаимопонимании с Британским агентством гражданской авиации, состоялись неоднократные визиты британских специалистов в Казахстан, отработаны проекты технического сотрудничества и получены соответствующие рекомендации и наработки.

"На основе совместной работы нами выработаны подходы по внедрению британской модели, которые предполагают внесение изменений в действующее законодательство в части передачи контрольно-надзорных функций в области безопасности полетов в новую структуру в форме национальной компании по надзору и контролю в области гражданской авиации, которая будет подотчетна министерству. Часть штатной численности в виде инспекторов перейдут в национальную компанию, за Министерством сохранятся функции по формированию государственной политики и международные отношения", - проинформировали в КГА.

Также сообщается, что финансирование новой структуры предполагается за счет самоокупаемости с использованием части аэронавигационных сборов за пролет в воздушном пространстве РК (пример авиационных властей Франции и Германии) и оказанием услуг субъектам отрасли гражданской авиации (пример Британского агентства гражданской авиации), что исключит нагрузку на государственный бюджет и соответствует мировой практике.

В КГА подчеркнули, что Британская модель регулирования гражданской авиации является одной из наиболее передовых форм управления в мире и представляет собой государственную корпорацию, которая обеспечивает контроль и надзор в области безопасности полетов. Штатная численность Британского агентства составляет порядка 800 человек. Данная госкорпорация подотчетна департаменту транспорта Великобритании, который формирует государственную политику в области гражданской авиации. Показателем эффективности такой структуры является высокий уровень соответствия Великобритании стандартам ИКАО по безопасности полетов - свыше 93% (для сравнения: среднемировой уровень - 63%, среднеевропейский - 76%, Казахстан - 74%).

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