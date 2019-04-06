Назарбаев рассказал о встрече с Трампом и ответил на вопрос о досрочных выборах президента

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью средствам массовой информации рассказал о встрече с Трампом, выборах президента, Димаше и затронул другие темы. Кадры из интервью Акорда опубликовала в Instagram , передает Kazakhstan Today.





Историзм заключается в том, что мы встречались с новым, оригинальным президентом Соединенных Штатов Америки, который вышел из канонов, привычных даже для жителей Штатов. Его отношения ос средствами массовой информации необычные. Так не делали президенты", - сказал президент Казахстана.





Итоговое интервью главы государства будет показано сегодня в 21.30 в эфире республиканских телеканалов.





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