Назарбаев выразил президенту Индонезии соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолета

Астана. 29 октября. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Республики Индонезия Джоко Видодо, передает Kazakhstan Today.





Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Lion Air".

Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Индонезии", - говорится в телеграмме.





Напомним, Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. На борту находились 189 человек.





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