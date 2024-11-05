Нефтяные компании будут покупать продукцию у казахстанских фермеров

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Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Мангистауской области и нефтяные компании подписали меморандум по поддержке сельхозтоваропроизводителей, - Акимат Мангистауской области и нефтяные компании подписали меморандум по поддержке сельхозтоваропроизводителей, сообщает primeminister.kz.





Документ был подписан в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. Она посетила Бейнеуский район, где ознакомилась с ходом реализации программы "Ауыл аманаты".





В рамках проекта в районном центре появились швейный цех, пекарня, откормочная площадка. Их владельцы смогли открыть собственное дело, получив кредит под низкую процентную ставку 2,5% с возможностью вычета комиссии за досрочное погашение.









В ходе визита вице-премьер ознакомилась с выставкой сельхозтоваропроизводителей и провела встречу с местными жителями. Особое внимание было уделено сбыту продукции сельчан. В регионе на обеспечение питанием школьников направляют 8,2 млрд тенге. Необходимым объемом продукции могут обеспечивать местные производители.





Также обсуждался опыт других регионов по ведению малого бизнеса. Например, советник акима ЗКО Алдияр Халелов рассказал о меморандуме, заключенном с компанией "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.". Сегодня на основании взаимного договора предприятием приобретено порядка 1 тонны сливочного масла, более 100 тыс. куриных яиц от местных сельхозтоваропроизводителей. В компании работают более 3 тыс. человек. Сейчас интерес к продукции сельчан проявляют и подрядные организации. Это уже касается почти 10 тыс. сотрудников", - говорится в сообщении.





Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай подписал аналогичный меморандум о поддержке местных производителей. С другой стороны документ о взаимном сотрудничестве подписали заместитель председателя правления представительства в г. Актау АО "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиев, генеральный директор АО "Мангистаумунайгаз" Мурат Мустафаев и заместитель генерального директора АО "Каражанбасмунай" Ринат Каражанов. Стоит отметить, что в общей сложности в трех компаниях работают свыше 37 тыс. человек.





Считаю, что компании, подписавшие меморандум, будут постоянными потребителями продукции фермеров и кооперативов, получивших льготные кредиты. Это хорошая возможность для сельчан Мангистауской области", - отметила Тамара Дуйсенова.