Ногаев предположил наличие сговора между сотрудниками контролирующих органов и браконьерами

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Ногаев предположил наличие сговора между сотрудниками контролирующих органов и браконьерами02.02.2018
Государство  12:34

Атырау. 2 февраля. Kazakhstan Today - Аким Атырауской области Нурлан Ногаев предположил, что сотрудники правоохранительных и контролирующих органов находятся в сговоре с браконьерами, передает Kazakhstan Today.

Глава региона провел в Курмангазинском районе совещание по проблемам рыбной отрасли. На совещании был поднят вопрос обеспечения кадрами правоохранительных и контролирующих органов. Ногаев призвал руководителей тщательнее подходить к отбору специалистов, так как именно они выступают на первой линии борьбы с браконьерством. И если работа не приносит своих результатов, то этому есть определенные объяснения.

"Значит есть основания полагать, что они в сговоре с этими браконьерами, у них совершенно нет желания работать. И, если это на самом деле так, тогда надо освобождать их, привлекать таких людей, кто будет работать, кто будет принимать на себя обязательства и ответственность, - цитирует Ногаева Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Глава региона порекомендовал представителям отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы и областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира продумать механизм ротации кадров, отметив что после четырех лет работы руководители районных уровней должны менять место работы.

Аким подчеркнул, что таким образом будут снижены коррупционные риски, а также будет повышаться профессиональный уровень сотрудников.

Он также поручил подготовить предложение об открытии дополнительных отделов водной полиции и рыбинспекции в районах области.
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