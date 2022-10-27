О модернизации школ, увеличении стипендий и других мерах поддержки детей и молодежи рассказал Токаев

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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 2024 года в Казахстане начнется реализация новой масштабной инициативы "Нацфонд - детям", заявил, выступая в Республиканском общественном штабе, президент Касым-Жомарт Токаев.
Обеспечим ежегодное перечисление в общественный фонд "Қазақстан халқына" не менее 7% от чистого дохода фонда "Самрук-Қазына". Все эти меры станут прямым отражением справедливой социальной политики государства", - сообщил Токаев.
Также, по его словам, во всех учреждениях образования будут усилены меры безопасности. Колледжи, школы и детские сады будут оборудованы тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения Стипендии студентов увеличатся в два раза. Будет решен вопрос дефицита мест в студенческих общежитиях. Казахстанские студенты получат бесплатный доступ к мировым цифровым библиотекам.
Все шесть с половиной миллионов наших детей вне зависимости от места проживания будут иметь равный доступ к фундаментальным знаниям, цифровым технологиям, развитой образовательной инфраструктуре. Мы будем создавать для подрастающего поколения максимально комфортные условия обучения. Дети от 2 до 6 лет будут полностью охвачены качественным дошкольным воспитанием. Будет создано 1,5 миллиона комфортных ученических мест, и окончательно решим проблемы перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного образования", - отметил глава государства.
Он отметил, что государство ежегодно модернизирует не менее тысячи школ в малых городах, районных центрах и селах. Будут открыты 7 тысяч современных школьных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики.
Также серьезную поддержку государства получат граждане с особыми потребностями, в первую очередь дети.
Мы ускорим формирование инклюзивной среды во всех ключевых сферах. Для лиц с особыми потребностями будут создаваться специальные рабочие места и возможности для развития социального предпринимательства", - заявил президент.
Он особо отметил, что средства, выделяемые на социальную сферу, будут считаться прямыми инвестициями в человеческий капитал.
Отныне все усилия и финансы, которые государство вкладывает в граждан, служат основой для устойчивого социального развития, развития экономики. В справедливом Казахстане ценность образования стоит на первом месте. Мы делаем упор на воспитание детей. Чем больше талантливой, образованной и патриотичной молодежи, тем лучше благосостояние народа", - резюмировал Токаев.