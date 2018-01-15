Об ожидаемых итогах визита президента Казахстана в США рассказали в Акорде

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Об ожидаемых итогах визита президента Казахстана в США рассказали в Акорде15.01.2018
Государство  12:29

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - Об ожидаемых итогах визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США рассказал пресс-секретарь главы государства Айдос Укибай, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили ранее в Акорде, 16-18 января текущего года состоится официальный визит президента РК в США. Предполагаются встречи с президентом США Дональдом Трампом, представителями официальных и деловых кругов США. В рамках визита глава государства примет участие в заседании Совета безопасности ООН.

"В повестке встречи Нурсултана Назарбаева с президентом США Дональдом Трампом обозначен широкий спектр вопросов. Особый акцент будет сделан на дальнейшем развитии двустороннего политического, торгово-экономического взаимодействия, привлечении американских инвестиций в экономику Казахстана", - сообщил Укибай в интервью агентству "Казинформ".

Кроме этого, по словам пресс-секретаря, по итогам визита будет принято Совместное заявление президентов двух государств о расширенном стратегическом партнерстве, которое предусматривает дальнейшее углубление казахстанско-американских связей в XXI веке. Также в рамках переговоров запланировано подписание ряда соглашений на несколько миллиардов долларов. Совместные проекты с участием американского капитала будут охватывать различные сферы экономики Казахстана.
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