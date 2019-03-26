Около 200 человек задержали в ходе совместной антинаркотической операции Погранслужбы и МВД РК

Астана. 30 октября. Kazakhstan Today - Около 200 человек задержали в ходе совместной антинаркотической операции Пограничной службы КНБ РК и Министерства внутренних дел РК, передает Kazakhstan Today.





Оперативно-профилактическое мероприятие "Кокнар-2018" прошло с 1 июня по 30 октября 2018 года. Со стороны Погранслужбы участвовали все пять региональных управлений и отряды пограничного контроля. Общее руководство осуществлял Департамент по борьбе с наркобизнесом МВД РК, сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК.





В ходе операции задержаны 196 человек, подозреваемых в причастности к преступлениям, связанным с наркотиками. 88 из них - граждане Казахстана, остальные - граждане соседних стран.





Изъяты наркотические средства: героин - 0,5 грамма, марихуана - 2 тонны 555 килограммов 277 граммов 8035 миллиграммов, семена марихуаны - 3 грамма, семена конопли - примерно 5 граммов, гашиш - 562 грамма 5595,144 миллиграмма, синтетический наркотик - 1 миллиграмм, смола канабиса - 88,9851 грамма 19,441 миллиграмма, опий-сырец - 58,2411 грамма. Уничтожено: наркотическое растение (рассада) - 50 штук, дикорастущая конопля - 456 479 кустов, культивированная конопля - 11 985 кустов, средства со специфическим запахом - 72 штуки", - отметили в ведомстве.





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