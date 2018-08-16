Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - Перед новым учебным годом в Астане проверили обустройство подъездных путей к школам и детсадам, передает Kazakhstan Today.

Аким Астаны Асет Исекешев совершил объезд нескольких объектов. Первым объектом посещения стала школа-лицей №66. Здесь на данный момент ведутся работы по прокладке подъездной дороги к школе, которые завершатся до начала учебного года.

"Проблема отсутствия подъездной дороги к этой школе существует не первый год. По этому поводу родители детей и учителя школы жаловались неоднократно. На данный момент работы по строительству подъездной дороги находятся на стадии завершения. К 1 сентября все соответствующие работы будут окончены", - сообщили в управлении образования.

Аким побывал и в школах №76 и №75 по проспекту Мангилик Ел, 28/1, в детском саду №87 "Кадыр" по проспекту Мангилик Ел, 22/2. По данным объектам было сделано строгое замечание ответственным лицам, градоначальник дал поручение за короткий срок устранить все недостатки.

"По всем этим объектам необходимо расширить проезжую часть, обустроить парковочные места, организовать сквозной выезд на улице А. Бокейхана. Скоро уже начнутся занятия. Поток машин станет больше. Мы не должны допускать того, чтобы дети подвергались опасности. Поэтому поручаю всем ответственным лицам в ближайшее время решить эту проблему", - сказал аким Астаны.

Кроме этого, во время объезда Исекешев побывал на улицах №29 и Керей-Жанибек хандары, в районе ЖК "Саранда". Ознакомившись с ходом дорожно-строительных работ на участке улицы №29 от проспекта Мангилик Ел до проспекта Тауелсыздык, аким поручил довести до конца все начатые работы, а также работы по посадке деревьев и устройству дерна.

"Необходимо довести улицу 29 до жилых кварталов, в районах Венский квартал, Есиль. Это принципиально важный вопрос, учитывая, что население города постоянно растет. Необходимо создавать качественные условия по всем вопросам. Ответственным поручаю в кратчайшие сроки разрешить этот вопрос", - отметил Исекешев.

Как прокомментировали в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, протяженность новой шестиполосной дороги составит один километр. В результате строительства улицы №29 разгрузятся улично-дорожные сети по проспектам Улы Дала и Мангилик Ел. Вместе с тем в перспективной застройке вышеназванного района инженерными сетями и подъездами будут обеспечены новые строящиеся жилые комплексы.

В целом только в прошлом году рядом с 33 объектами образования восстановлены и заменены дорожные знаки, проведено асфальтирование дорог, прилегающих к территориям школ, восстановлены имеющиеся выходы на проезжую часть, расширены парковочные места к 11 объектам образования. Планово устанавливаются остановочные павильоны закрытого типа, проводится освещение. В этом году планируется завершить работы еще по 13 объектам.

"В деле формирования комфортной городской среды не бывает мелочей, так как это касается вопроса безопасности, удобства жителей. И городские службы должны решать эти вопросы. Я буду держать это на личном контроле и мониторить через городскую службу Ikomek", - цитирует акима официальный сайт столичного акимата.

Напомним, за последние семь лет количество учащихся в сфере среднего образования столицы увеличилось в два раза и превысило 143 тыс. учеников. За счет миграции и рождаемости ежегодный прирост составляет в среднем 15-18 тыс. В этой связи акимат города работает над разгрузкой школ, учитывая опережающее развитие инфраструктуры города. К примеру, в 2018 году будет введено в эксплуатацию шесть школ на 7 тыс. мест, а в ближайшие три года планируется построить 24 школы и 10 пристроек.

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