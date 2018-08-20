Переезд всех госорганов Туркестанской области из Шымкента в новый областной центр завершится в 2019 году

Туркестан. 20 августа. Kazakhstan Today - Переезд всех государственных органов Туркестанской области из Шымкента в новый областной центр завершится в 2019 году, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев по поручению главы государства сегодня прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область для ознакомления с ходом передислокации государственных органов. Он посетил ряд объектов, где на сегодня размещены государственные органы. Также запланированы совещания по вопросам передислокации госорганов в Туркестане и развитию Шымкента, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Рабочая поездка главы правительства началась в Туркестане, где он посетил имеющиеся здания коммунального имущества и коммерческие объекты, которые на период строительства административных помещений (до 2020) будут использоваться для размещения госорганов.

В ходе осмотра премьер-министру доложили, что передислокация идет согласно утвержденному плану - из 27 местных исполнительных органов переехало 22 управления, при этом представители 14 территориальных органов уже оказывают услуги в Туркестане. В следующем году планируется завершить переезд всех ведомств: акимата области, 24 отраслевых управлений, аппарата маслихата, ревкомиссии. Кроме этого, произойдет передислокация девяти бюджетных организаций.

На первом этапе перееезжает 842 человека, в городе для них уже определены здания, проводятся работы по обеспечению необходимыми коммуникациями. Для госслужащих без жилья подготовлены места в общежитиях.

В здании школы-интерната размещены 10 территориальных органов, это - так называемый "Дом департаментов". Также были посещены здания бывшей клиники "Амина", куда переехали восемь местных исполнительных органов, и развлекательный комплекс "Версаль", предназначенный для пяти госорганов.

С условиями размещения аппарата акима и маслихата Туркестанской области Сагинтаев ознакомился в ходе осмотра историко-культурного этнографического центра.

В областном музее состоялась презентация проектов концепции Генерального плана развития города. В соответствии с Указом президента РК объявлен открытый международный конкурс на лучшую Концепцию развития Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира. В целях организации и проведения конкурса создана и функционирует правительственная комиссия.

С 11 июля по 11 августа в конкурсе приняли участие 35 отечественных, 7 зарубежных архитекторов и градостроителей из Турции, Южной Кореи, Узбекистана и других стран. Выставка представленных проектов проходит в Туркестане с 17 по 20 августа. В этот же период члены комиссии должны определить наилучшую концепцию генерального плана.

В пресс-службе напомнили, что Туркестанская область основана 10 марта 1932 как Южно-Казакская область, а в 1936 году была переименована в Южно-Казахстанскую. С 3 мая 1962 по 6 июня 1992 года область называлась Чимкентской, а в 1992 году области вернули название Южно-Казахстанская. 19 июня 2018 года указом президента РК область переименована в Туркестанскую, а ее административный центр перенесён в Туркестан. Шымкент изъят из состава области, получив статус города республиканского значения. Площадь области составляет 116 280 квадратных километров (4,3% территории страны). Расстояние между самыми северными и южными участками по прямой составляет 600 километров.

Объем производства промышленной продукции области за январь-июль составил 250,7 млрд тенге. Инвестиции в основной капитал - 118,5 млрд тенге, что на 5,1% больше соответствующего периода 2017 года.

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