По программе "7-20-25" приняты 3752 заявки на получение займа на сумму 44,5 млрд тенге

Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 20 октября 2018 года в рамках программы "7-20-25" приняты 3752 заявки на получение займа на сумму 44,5 млрд тенге, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 20 октября 2018 года приняты 3752 заявки на получение займа на сумму 44,5 млрд. тенге. Из них одобрено 2513 заявок на предоставление займа на сумму 30,0 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе Национального банка Республики Казахстан.

Напомним, "7-20-25" - ипотечная программа, действующая на территории Республики Казахстан. Программа разработана в рамках реализации задач первой инициативы "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", озвученной в обращении президента Республики Казахстан, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева к народу "Пять социальных инициатив президента".

"7-20-25" - это социальная программа для граждан Республики Казахстан, которая предоставляет новые возможности улучшения жилищных условий для каждого казахстанца с доступными условиями кредитования.

Впервые в Казахстане принята жилищная программа, рассчитанная исключительно на первичный рынок от застройщика, которого участник программы выбирает сам. Оператором программы "7-20-25" является ипотечная организация "Баспана".

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