Астана. 11 декабря. Kazakhstan Today - Получить госуслуги в Казахстане можно по отпечатку пальца или с помощью сканирования лица. Об этом сообщил председатель правления Государственной корпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов, передает Kazakhstan Today.





Вчера мы с коллегами в мажилисе в кулуарах правительственного часа презентовали депутатам нижней палаты получение госуслуг по биометрическим данным. Некоторые из народных избранников одними из первых оставили свои биометрические данные в специальную базу. Теперь, после запуска проекта, они смогут получать госуслуги без удостоверения личности и ЭЦП. Достаточно будет приложить палец или просканировать лицо", - написал Оспанов в Facebook .





По его информации, сегодня, в День индустриализации, представители Госкорпорации рассказали участникам мероприятия о данном проекте.





Хочу сообщить, что уже завтра в Астане и Алматы будет запущен сбор биометрических данных. Торжественный запуск пилотного проекта мы приурочили к официальному открытию Центра электронных услуг нового поколения на территории ЭКСПО. Призываю всех стать цифровизированными и начать с себя!" - призвал глава "Правительства для граждан".





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