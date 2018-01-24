Представители военных ведомств РК и США подтвердили интерес в развитии двусторонних отношений

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Представители военных ведомств РК и США подтвердили интерес в развитии двусторонних отношений24.01.2018
Государство  12:02

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных cил РК состоялась встреча первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенанта Мурата Майкеева с военным атташе Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан полковником Дэвидом Уайзманом, передает Kazakhstan Today.

На встрече обсуждены текущие и перспективные вопросы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. Генерал-лейтенант Майкеев отметил совместную работу по укреплению миротворческого потенциала Вооруженных сил РК, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений в рамках Пятилетнего плана военного сотрудничества.
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