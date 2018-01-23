Представители ВС Казахстана и Индии обсудили вопросы участия казахстанских миротворцев в миссии ООН

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В рамках двустороннего военного сотрудничества между Вооруженными cилами Казахстана и Индии состоялась встреча командующего Десантно-штурмовыми войсками генерал-майора Алмаза Джумакеева с заместителем генерального директора по штабной службе бригадным генералом Аниндия Сенгупта, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, в ходе встречи стороны обсудили вопросы участия казахстанских миротворцев в миссии ООН. В рамках визита делегации также состоялось рассмотрение проекта Меморандума между правительствами двух стран о совместном участии в миротворческой миссии. Военнослужащими Десантно-штурмовыми войск практически были отработаны учебные вопросы по патрулированию, охране базового лагеря, организации службы на блокпосту, сопровождению гуманитарного груза.

"За последние годы двусторонние отношения приобретают все более динамичный характер. Наши страны придерживаются близких взглядов по ряду важных международных проблем, включая угрозы терроризма, экстремизма и сепаратизма", - сказал командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев.

В ведомстве отметили, что миротворческая деятельность имеет большое значение для Казахстана в рамках выполнения международных обязательств, продвижения военно-политических позиций, интересов и в целом авторитета страны на мировой арене.

По итогам встречи для зарубежных гостей были продемонстрированы образцы вооружения и имущества миротворцев, новой военной формы отечественного производства.

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