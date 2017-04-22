Президент Казахстана поздравил сотрудников Службы государственной охраны с 25-летием создания спецгосоргана

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана поздравил всех сотрудников и ветеранов Службы государственной охраны РК с 25-летием создания специального государственного органа и отметил высокий уровень профессионализма Президентского оркестра, сообщила пресс-служба Акорды.

Сегодня глава государства посетил праздничный концерт Президентского оркестра Службы государственной охраны РК, посвященный 25-летию создания спецгосоргана. Нурсултан Назарбаев отметил, что Служба государственной охраны является высокопрофессиональным государственным органом, обеспечивающим безопасность президента Казахстана, других высших должностных лиц страны, глав иностранных делегаций и объектов государственной важности на самом высоком уровне, передает Kazakhstan Today.

Как напомнили в Акорде, Служба государственной охраны учреждена указом президента РК от 21 апреля 2014 года в результате слияния Службы охраны президента и Республиканской гвардии. С момента обретения Казахстаном независимости пройдены важнейшие этапы становления и укрепления данного государственного органа.

Репертуар юбилейной концертной программы построен на тематике обретения Казахстаном независимости и высоких достижений страны на сегодняшний день.

Президентский оркестр Службы государственной охраны РК обеспечивает музыкальную часть протокольных, дипломатических, государственных и иных торжественных мероприятий Казахстана. Он является творческим коллективом, охватывающим все жанры мировой музыкальной культуры, от фольклорной до классической, академической музыки и музыки современных композиторов.

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