Президент Казахстана встретился с вице-президентом США и главами Nasdaq, Goldman Sachs и ExxonMobil

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся с официальным визитом в США, встретился с вице-президентом этой страны Майклом Пенсом и руководителями ряда крупных американских компаний, передает Kazakhstan Today.

Встреча с вице-президентом США прошла в Вашингтоне. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Во время беседы глава государства и Пенс отметили важность укрепления и дальнейшего расширения политических и экономических отношений между Казахстаном и США, проинформировала пресс-служба Акорды.

Далее, в Нью-Йорке, прошли встречи президента РК с представителями крупных компаний США.

В частности, на встрече с президентом компании Nasdaq Адиной Фридман глава государства поприветствовал решение компании о работе в Казахстане.

"Мы приветствуем ваше решение работать в Казахстане, в МФЦА. Мы внесли изменения в Конституцию и ряд законов страны. Было внедрено английское право и преференции для всех участников. Мы создаем все благоприятные условия для тех, кто будет работать", - сказал президент Казахстана.

Назарбаев отметил, что решение компании Nasdaq послужит хорошим стимулом для её партнеров и других иностранных компаний к развитию сотрудничества с МФЦА (Международный финансовый центр "Астана").

В свою очередь, Фридман поделилась своими впечатлениями от проделанной Казахстаном работы по созданию международного финансового центра.

"Мы очень впечатлены планами по развитию МФЦА. Хотим отметить тщательную проработку всех вопросов касательно работы финансового центра. Мы приветствуем такой солидный подход к этой работе", - сказала глава Nasdaq.

Кроме того, она выразила готовность к началу сотрудничества с МФЦА и обеспечению казахстанской биржи передовыми технологиями для её функционирования.

В ходе переговоров стороны отметили важность принятия совместных усилий и налаживания долгосрочных связей в деле формирования положительного инвестиционного климата в Казахстане.

В завершение глава государства пригласил Фридман принять участие в официальном открытии МФЦА в июле этого года, отметили в пресс-службе.

В ходе встречи с президентом компании Goldman Sachs Харви Шварцем стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества этой компании с МФЦА. Назарбаев рассказал о результатах проведенной работы по запуску международного финансового центра.

"На сегодняшний день приняты все правовые условия. Создан суд на базе английского права. Созданы все необходимые преференции для участников, включая визы и налоговые льготы", - сказал президент Казахстана.

Глава государства также отметил, что МФЦА выстроил сотрудничество с американской биржей Nasdaq и Шанхайской фондовой биржей.

Президент Казахстана также провел встречу с главным исполнительным директором компании ExxonMobil Дарреном Вудсом, в ходе которой глава государства особо подчеркнул сложившееся экономическое партнерство между Казахстаном и компанией ExxonMobil в нефтегазовой отрасли.

Президент РК отметил участие компании в проектах по разработке нефтегазовых месторождений Тенгиз и Кашаган.

В свою очередь, Вудс поздравил Назарбаева с началом председательства Казахстана в Совете безопасности ООН и успешным проведением переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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