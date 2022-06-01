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Президент провел отдельные встречи с Кимом, Ломтадзе и Сарсеновым

31.05.2022, 20:38 8161
Президент провел отдельные встречи с Кимом, Ломтадзе и Сарсеновым
Фото: Акорда
АЛМАТЫ. 31 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел отдельные встречи с основателями компании Kaspi.kz Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе, а также с известным предпринимателем и меценатом Рашидом Сарсеновым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На встрече с руководителями Kaspi.kz глава государства заслушал информацию о текущей деятельности и перспективных планах развития международно признанной финтех-компании, сообщает пресс-служба Акорды
 
В ходе беседы с Рашидом Сарсеновым были обсуждены вопросы поддержки отечественного предпринимательства и реализации ряда социально значимых проектов.
 
Напомним, глава государства прибыл с рабочим визитом в Алматы. 1 июня президент примет участие в мероприятии по случаю Дня защиты детей и в торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук. Кроме того, запланировано посещение ряда научно-образовательных учреждений и проведение отдельных встреч.
 

новости по теме

Комиссия по демонополизации обсудила отмену налоговых льгот для частных НПЗ

31.05.2022, 20:27 8961
Комиссия по демонополизации обсудила отмену налоговых льгот для частных НПЗ
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова прошло очередное заседание комиссии по демонополизации экономики страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках заседания обсуждены предложения, выработанные Министерством энергетики РК, по отмене налоговых льгот для частных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), производящих продукцию, не соответствующую техническим регламентам Таможенного союза, вопросы обеспечения доступа субъектов бизнеса к объектам инфраструктуры ("последнего километра") на НПЗ, регламентации хранения нефтепродуктов на них, а также регулирования тарифов на услуги погрузки и транспортировки нефтепродуктов в части их снижения, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Кроме того, рассмотрены вопросы проведения аудита систем безопасности, контроля производства, хранения, вывоза продукции и иных технологических процессов на НПЗ, а также строительства и деятельности парков хранения сжиженного нефтяного газа на их территории.
 
Участники заседания также рассмотрели некоторые вопросы деятельности АО "НК "КазМунайГаз", АО "Национальные информационные технологии" и другие.
 
По итогам обсуждений премьер-министр РК дал ряд рабочих поручений для принятия решений на следующем заседании комиссии.
 

В МИИР РК напомнили о правилах эксплуатации дронов в воздушном пространстве

31.05.2022, 13:15 12961
В МИИР РК напомнили о правилах эксплуатации дронов в воздушном пространстве
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития напоминает казахстанцам о действии правил эксплуатации дронов в воздушном пространстве. Правила утверждены приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 31 декабря 2020 года № 706, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня во всем мире динамично развивается беспилотная авиация. Поскольку полеты беспилотников могут оказывать влияние на полеты гражданских воздушных судов и нередко выполняются без соблюдения мер безопасности, в последнее время все больше создаются условия для неприемлемых рисков в области обеспечения безопасности полетов", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

 
Отмечается, что в этой связи Авиационной администрацией Казахстана Комитета гражданской авиации МИИР РК - организацией, осуществляющей меры по обеспечению технического контроля и надзора в области безопасности полетов, были разработаны "Правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан".
 

С помощью мобильного приложения eGov mobile можно отозвать доступ к цифровым документам

31.05.2022, 12:54 13621
С помощью мобильного приложения eGov mobile можно отозвать доступ к цифровым документам
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Пользователи мобильного приложения eGov mobile смогут отозвать доступ к цифровым документам на внешних платформах, т.е. в приложениях банков, сообщили в АО "НИТ", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В новых обновлениях приложения eGov mobile появилась функция - отключение доступа к цифровым документам с помощью одного клика. Новые настройки позволяют гражданам отозвать доступ к цифровым документам и не использовать их в других приложениях, например в приложениях банков (в которых ранее он давал согласие), и использовать их только в приложении eGov mobile. 
 

После вывода сервиса "Цифровые документы" на популярные среди казахстанцев приложения банков нам начали поступать запросы об отзыве и отказе использования документов в других приложениях, кроме eGov mobile. Если пользователь ранее предоставлял доступ к своим цифровым документам в других приложениях и после передумал, теперь он может отозвать доступ посредством раздела "Настройки" в сервисе "Цифровые документы" в eGov mobile. Мы всегда стараемся учитывать запросы и мнения наших пользователей, чтобы получение госуслуг и сервисов было удобнее и комфортнее", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин. 

 
Для использования новых настроек необходимо открыть приложение eGov mobile. Далее:
 
  • открыть "Цифровые документы";
  • выбрать "Настройки цифровых документов";
  • в разделе "Доступ к цифровым документам" нажать на "отозвать доступ" из предоставленного списка;
  • подтвердить действие;
  • при успешном отзыве статус обновится на "доступ отозван".
 
Стоит отметить, что список выйдет в том случае, если пользователь ранее давал согласие на использование своих данных в приложениях банков (Halyk Homebank и Kaspi.kz). 
 
Помимо этого, чтобы заново возобновить использование, необходимо зайти в мобильные приложения банков, где есть доступ к цифровым документам, и подтвердить согласие. 
 
На сегодняшний день сервис "Цифровые документы" пользуется большим спросом у граждан, и нет необходимости иметь с собой оригинал документов - все есть в смартфоне. Уже порядка 10 млн человек используют цифровые документы на постоянной основе. В мобильном приложении eGov mobile сервис содержит 18 документов (удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР-тест, свидетельство о рождении и др.).
 
Напомним, что сегодня цифровыми документами можно воспользоваться во всех аэропортах страны при внутренних перелетах, при посадке в вагоны на железнодорожных вокзалах АО "КТЖ", в отделениях АО "Отбасы Банк" и ЦОН, у оператора сотовой связи Beeline, а также при получении услуг в банках второго уровня и у нотариусов.
 
Цифровой документ - электронный документ, формируемый сервисом цифровых документов, необходимый для получения государственных услуг и иных услуг в электронной форме, а также при взаимодействии с физическими и юридическими лицами. Сервисом "Цифровые документы" предусматривается непосредственно использование электронной версии оригинала документа, удостоверяющего личность, что дает гражданам возможность предоставления электронного документа другим госорганам и организациям для оказания каких-либо услуг (к примеру, при покупке авиа- и ж/д билетов и т.д.).
 

Токаев прибыл в Алматы

31.05.2022, 12:22 14926
Токаев прибыл в Алматы
Фото: Акорда
АЛМАТЫ. 31 МАЯ - Президент Казахстана  Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, завтра, 1 июня, президент примет участие в мероприятии по случаю Дня защиты детей и в торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук.

Кроме того, запланировано посещение ряда научно-образовательных учреждений и проведение отдельных встреч.
 

Токаев почтил память жертв политических репрессий

31.05.2022, 10:02 16711
Токаев почтил память жертв политических репрессий
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венков монументальному комплексу "1932-1933 жылдардары ашаршылык курбандарына тагзым" в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президент возложил цветы и почтил минутой молчания память погибших в период политических репрессий и голода", - информирует пресс-служба главы государства. 

 
Отмечается, что в числе участников и гостей церемонии были родные и близкие жертв трагической эпохи.

 

В системе МВД прошли очередные назначения на руководящие посты

31.05.2022, 08:57 17581
В системе МВД прошли очередные назначения на руководящие посты
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - В системе Министерства внутренних дел РК прошли очередные открытые кадровые назначения. Руководство ведомства изучило кандидатов на должности руководителей управлений полиции, заместителей начальника департамента полиции и главнокомандующего Национальной гвардией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр и его заместители первым делом рассмотрели кандидатуру Халык кахарманы Кайрата Умбетова на должность заместителя главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан, сообщает Polisia.kz
 

Вы сами знаете, какой он героический поступок совершил. Прикрыл солдата срочной службы своим телом от взрыва гранаты. Получил разные осколочные ранения. Прошел все ступени и во всех регионах страны отслужил. Кайрат Жарылкасынович, необходимо закалять морально-психологическое состояние гвардейцев, провести воспитательную работу с солдатами. Думаю, ваш личный пример послужит образцом для подражания. Надеюсь, что вашим назначением мы укрепим Национальную гвардию", - обратился к коллегам и кандидату министр. 

 
Напомним, в 2016 году полковник спас солдата, прикрыв его своим телом от боевой гранаты, взорвавшейся во время выполнения упражнения в учебном центре Карагандинского соединения. 
 
Также приказом министра внутренних дел назначены: 
 
  • на должность заместителя начальника департамента полиции города Нур-Султана Куаныш Орынбетов; 
  • на должность начальника управления полиции города Павлодара Ермек Альжанов; 
  • на должность начальника управления полиции Енбекшинского района города Шымкента Алмас Амзеев.
 

Оралов: изменения в Конституцию отразятся на жизни всех казахстанцев

30.05.2022, 20:37 24501
Фото: пресс-служба партии AMANAT
ПАВЛОДАР. 30 МАЯ - Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов в Павлодарской области провел ряд встреч с сельской молодежью, рабочими завода, спортсменами, представителями интеллигенции, членами АНК, председателями ППО и активом партии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В селе Баянаул на встрече с молодежью Асхат Оралов отметил, что внесение поправок в Основной закон всецело отвечает запросу населения и молодежи, в частности на более демократическое, социально справедливое общество, сообщает пресс-служба партии AMANAT.
 

В последний раз конституционный референдум проводился в 1995 году. То есть для молодых людей, родившихся в независимом Казахстане - это первый подобный опыт. Поэтому каждый, осознавая значимость своего мнения и ответственность за будущее страны, должен проголосовать 5 июня. Именно молодежи предстоит строить "Жана Казакстан", и первый шаг на данном пути - участие в референдуме. Изменения в Конституции отразятся на жизни всех казахстанцев", - сказал Асхат Оралов.

 
В свою очередь молодой учитель биологии Богембай Бахитденов подчеркнул, что всецело поддерживает предложенный президентом курс реформ, призванный повысить участие граждан в общественно-политической жизни страны. 
 

Я, безусловно, пойду на избирательный участок 5 июня, поскольку считаю, что именно мы, молодежь, должны проявить максимальную активность и исполнить свой гражданский долг", - добавил Богембай Бахитденов.

 
На встрече с представителями интеллигенции Баянаульского района был отмечен высокий уровень осведомленности местных жителей о сути выносимых на референдум поправок.
 
В городе Аксу исполнительный секретарь партии встретился с рабочими ферросплавного завода, обсудив важность предстоящих поправок. По словам заводчан, предлагаемые изменения в Конституцию отразятся на жизни всех казахстанцев, поэтому каждый должен принять участие в голосовании 5 июня. 
 

Конституция - это главный закон страны, по которому все живут. Мы находимся на пороге знаменательной даты, и уверен, что большинство поддерживает предлагаемые президентом реформы. Тот факт, что у нас есть право самим решать такие судьбоносные вопросы, дорогого стоит", - сказал ветеран завода Николай Сухотерин.

 
В Павлодаре Асхат Оралов также встретился с представителями интеллигенции и аксакалами региона. Участники встречи выразили уверенность, что в день голосования жители области покажут высокую явку на избирательных участках.
 
На встречах с представителями этнокультурных объединений АНК, молодежью и спортсменами региона также были обсуждены аспекты конституционных изменений и их влияние на устойчивое развитие страны.
 

Было бы вполне правомерным, если бы все поправки прошли через парламент. Но решение провести общенациональный референдумом - это значимое событие в истории нашей страны, благодаря которому повышается правовая культура населения", - отметила председатель финно-угорского этнокультурного центра Павлодарской области Ольга Николашина.

 
Кроме того, состоялась встреча с председателями первичных партийных организаций и партийным активом региона. На сегодня в области насчитывается порядка 48 тысяч партийцев, объединенных 220 ППО.
 
В этот же день секретарь партии Эльдар Жумагазиев встретился с коллективами электролизного и нефтехимического заводов, призвав производственников принять активное участие в референдуме.
 

Министр обороны РК встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции

30.05.2022, 18:31 22196
Министр обороны РК встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - В Нур-Султане состоялась встреча руководителя казахстанского оборонного ведомства генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Казахстане Дидье Канессом и военным атташе Франции в Казахстане полковником Жан-Филиппом Тардье, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили перспективы военного сотрудничества в области военного образования, миротворчества, военно-технической политики и кибербезопасности, сообщает пресс-служба МО РК.
 
В ведомстве подчеркнули, что военное сотрудничество Казахстана и Франции реализуется на плановой основе.
 

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