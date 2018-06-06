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Президент РК подписал указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области"06.06.2018
Государство  18:43
Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев подписал указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области", передает Kazakhstan Today.

"В соответствии со статьей 9 закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: образовать следующие административно-территориальные единицы в составе Южно-Казахстанской области: Жетысайский район с административным центром в городе Жетысай, Мактааральский район с административным центром в поселке Мырзакент путем разделения Мактааральского района Южно-Казахстанской области; Сарыагашский район с административным центром в городе Сарыагаш, Келесский район с административным центром в селе Абай путем разделения Сарыагашского района Южно-Казахстанской области", - говорится в документе.

Правительству Республики Казахстан поручено принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего указа.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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