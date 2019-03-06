Проведение медицинских исследований на детях, беременных и заключенных намерены разрешить в Казахстане

Декларированию подлежат все совершеннолетние граждане Казахстана, этнические переселенцы и лица, имеющие вид на жительство, а также несовершеннолетние, у которых есть имущество или доход, и иностранцы, у которых в Казахстане есть имущество или доля участия в компаниях.