Проведение медицинских исследований на детях, беременных и заключенных намерены разрешить в Казахстане

В частности, депутат Айгуль Нуркина поинтересовалась, в связи с чем законопроект разрешает проведение медицинских клинических исследований на несовершеннолетних, беременных женщинах, военнослужащих, лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и лицах, признанных судом недееспособными, хотя в действующем законодательстве такие действия запрещены, пишет Kazpravda.kz.
Согласно рассматриваемому законопроекту, эти же лица, а также престарелые и учащиеся, теперь могут стать участниками медицинских исследований. Почему с запрета на медицинские исследования на указанные категории лиц вы переходите на разрешение?" - спросила Нуркина.
Как отметил глава Минздрава, эти нормы соответствуют международным стандартам и решают проблему научно-исследовательских работ.
Эти исследования решают вопрос доступности новейших технологий для больных, а также повышают уровень научно-исследовательских работ. Изменения предлагаются на основе международных стандартов, по перечню, который вы отметили, будут внедряться только по этим категориям лиц. К примеру, есть исследования для беременных женщин, поэтому их необходимо проводить именно среди этой категорий лиц. Все будет проводиться только с их согласия", - заверил Биртанов.
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