Астана. 15 января. Kazakhstan Today - Рассмотрение встречного иска Казахстана по делу Стати назначено на октябрь 2018 года в Лондоне. Об этом в комментариях журналистам сообщил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, передает корреспондент агентства.

"Казахстан направил встречный иск Стати в Лондоне. Мы его называем - дело о мошенничестве Cтати. Слушания назначены на октябрь текущего года", - сообщил Бекетаев.

При этом он отметил, что американский суд отложил рассмотрение иска Стати о заморозке казахстанских счетов до вынесения решения английского суда.

"Из этого следует, что Стати не смог добиться принудительного исполнения арбитражного решения ни в Англии, ни в США, далее он пошел в Швецию, Бельгию, Нидерланды. В каждой стране он инициировал предварительную заморозку. Очень важно понимать, что предварительная заморозка не означает, что Казахстан потерял деньги, их судьба будет решаться на последующих этапах", - пояснил министр.

Он также сообщил, что Казахстан во всех судах будет возражать, как это делается сейчас в Великобритании. "И будем говорить о том, что у нас есть доказательства о мошенничестве Стати. Те деньги, которые он должен был вложить в строительство завода, он не вложил, а вывел на счета в латвийском банке. В арбитражном решении стоимость этого недостроенного ГПЗ оценивается в $230 млн. По нашим данным, на счета в латвийском банке выведено $167 млн, то есть уже стоимость ГПЗ искажена. Основываясь на этом факте, мы строим свою защиту", - сказал Бекетаев.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день ни в одной стране время слушаний о принудительном исполнении арбитражного решения не назначено.

Как сообщалось ранее, Казахстан инициировал отмену арбитражного решения по делу молдавских бизнесменов в Апелляционном суде "Свеа" в Стокгольме.

"Республика Казахстан продолжает работу против действий Анатолия Стати, его сына Габриеля Стати и их компаний Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. в связи с арбитражным решением, вынесенным арбитражным трибуналом в Стокгольме 19 декабря 2013 года. Министерство юстиции выявило масштабную многолетнюю мошенническую схему Стати и презентовали ее шведским судебным органам, но доводы о фактах мошенничества со стороны Стати не были рассмотрены по существу в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года Апелляционный суд "Свеа" оставил в силе арбитражное решение. Республика незамедлительно обратилась в Верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда. 24 октября 2017 года Верховный суд Швеции отклонил ходатайство Республики Казахстан", - сообщила ранее пресс-служба Минюста.

Отмечается, что данное решение Верховного суда Швеции идет вразрез с решением Высокого суда Англии, который 6 июня 2017 года в ходе исполнительного производства признал, что Арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются.

"Более того, в целях привлечения Стати к ответственности за совершенные им деяния, был подан иск в Окружной суд Вашингтона (США) на основании закона о борьбе с рэкетом (организованной преступностью) и коррупцией. В настоящее время Республика Казахстан готовит материалы для дальнейшего обжалования Арбитражного решения в соответствии с нормами международного публичного права в целях устранения ущерба, нанесенного действиями Стати", - подчеркнули в Минюсте.

Между тем агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на информированный источник, что компания Bank of New York Mellon (BNY Mellon) заморозила $22 млрд, принадлежащие Национальному фонду Казахстана в связи с судебной тяжбой, инициированной молдавским бизнесменом Анатоли Стати и его компаниями против правительства Казахстана. Также отмечалось, что Национальный банк Казахстана, в свою очередь, подал иск против BNY Mellon.

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