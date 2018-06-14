Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - Генеральной прокуратурой установлены факты распространения в социальных сетях провокационных сообщений и роликов экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана". В них руководитель данной организации Мухтар Аблязов и его сторонники призывают граждан Казахстана выйти 23 июня 2018 года на митинги, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Как отмечают в ведомстве, "в пропаганде идей "ДВК" и митингов Аблязову активно помогают скрывающиеся от казахстанского правосудия за рубежом Жанар Ахметова, Бота Джардемали и другие лица. Фактическая их цель - политизировать уголовное преследование, уклониться от уголовной ответственности в Казахстане за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления".

"Для съемок транслируемых видеороликов на деньги Аблязова в Киеве нанято рекламное агентство, подобраны профессиональные актеры актеры и модели с азиатской внешностью. На самом деле они не являются гражданами Республики Казахстан. Содержание роликов не соответствует действительности и направлено на разжигание социальной розни и вражды в казахстанском обществе", - добавили в пресс-службе.

В частности, по данным надзорного ведомства, на "Ютубе" 12 июня текущего года размещено видео "Учителя идут на митинг Аблязова", где роль "молодой казахстанской преподавательницы" сыграла одна из подобранных в Киеве актрис.

В другом ролике в "Ютубе" юношей, якобы работающим в Казахстане и призвавшим людей на митинг 23 июня текущего года, выступил родной племянник Аблязова - Айдар Амангельдиев, который покинул Казахстан еще в 2009 году.

"Сейчас он учится в одном из дорогих университетов в Шотландии - "Глазгоу Каледониан", где ежегодная плата за обучение и проживание составляет 20 тыс. фунтов стерлингов или 9 млн тенге", - уточнили в Генпрокуратуре.

В ведомстве напомнили, что судом с 13 марта 2018 года деятельность "ДВК" запрещена на всей территории Республики Казахстан и что что любое участие в деятельности экстремистской организации "ДВК" и ее финансирование влечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 258 и 405 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Призывы к участию в митингах прямо нарушают положения Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций".

Для проведения публичных акций необходимо получить разрешение местного исполнительного органа путем подачи соответствующего заявления не позднее, чем за 10 дней до намеченной даты ее проведения.

"На сегодняшний день таких заявлений на проведение митингов 23 июня текущего года в акиматы не поступало. В этой связи митинги будут незаконными, за организацию и участие в которых предусмотрена ответственность по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, вплоть до ареста на 15 суток. В соответствии с предусмотренными законом "О прокуратуре" полномочиями призываем всех граждан строго соблюдать законность и требования действующего казахстанского законодательства, не поддаваться провокациям и не допускать правонарушений", - резюмировали в ведомстве.

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