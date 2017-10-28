С начала года в Кызылординской области в госсобственность возвращены 2,7 тыс. гектаров земель

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С начала года в Кызылординской области в госсобственность возвращены 2,7 тыс. гектаров земель28.10.2017
Государство  15:46

Кызылорда. 28 октября. Kazakhstan Today - В Кызылординской области проводятся работы по выявлению нарушений земельного законодательства. С начала года решением суда в госсобственность возвращены 10 участков площадью 2,7 тыс. гектаров, передает Kazakhstan Today.

Управление по контролю за использованием и охраной земель Кызылординской области за 9 месяцев 2017 года провело 372 проверки соблюдения земельного законодательства. Из них выборочные - 46, внеплановые - 120, иные формы контроля - 206 (государственных учреждений - 8, юридических лиц - 48, физических лиц - 175, индивидуальных предпринимателей - 141), рассказал заместитель руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель региона Канатбек Серикбаев.

Проверкой была охвачена территория общей площадью 83 490 гектаров, в итоге со стороны 289 субъектов было выявлено 330 правонарушений на площади 17 755 гектаров. По выявленным 156 фактам правонарушений применен штраф на сумму 19 508 тыс. тенге, по 88 фактам применено предупреждение. Еще по 86 фактам обошлось без возбуждения административного дела, даны предписании по устранению выявленных правонарушений.

За отчетный период 119 человек добровольно выплатили 89,1% наложенных адмштрафов на сумму 17 392 тыс. тенге.

Для принудительного изъятия 17 земучастков, не используемых или используемых с нарушениями земельного законодательства, были поданы иски в судебные органы. В результате судебные органы приняли решения о возврате 10 земельных участков (площадью 2705,8 гектара) в государственную собственность. По двум земельным участкам судом приняты решения об оставлении исков без удовлетворения, а иски касательно четырех участков находятся на рассмотрении судебных органов, сообщили в пресс-службе акима Кызылординской области.
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