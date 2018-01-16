Сагинтаев: Критика главы государства в отношении самозанятого населения - последнее предупреждение для всех

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе заседания правительства РК премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил завершить цифровизацию сферы труда и занятости населения в 2018 году, передает Kazakhstan Today.

Глава государства в рамках своего ежегодного послания народу "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" высказал критику работы Министерства труда и социальной защиты населения в части вопроса самозанятых. В этой связи на предыдущем заседании правительства РК Бакытжаном Сагинтаевым было поручено Министерству труда и социальной защиты населения доложить о ходе формализации самозанятых граждан.

В ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила, что в Казахстане самозанятые составляют четверть рабочей силы.

"Самозанятое население в нашей стране - это продукт переходного периода. С 1991 по 2001 год в результате массовых закрытий предприятий и сокращения рабочих мест, количество самозанятых увеличилось с 327 тысяч до 2,8 млн человек", - отметила Тамара Дуйсенова.

Рост численности самозанятых приостановили реализация ряда программ занятости населения, а также улучшение экономической ситуации в стране.

За последние 7 лет численность самозанятых уменьшилась на полмиллиона человек, а их доля в составе экономически активного населения с 31% до 26%. Но это, по словам министра, по-прежнему, очень высокий показатель, с которым напрямую связаны теневая экономика, неформальная занятость, сокрытие доходов и социальная незащищенность.

"Для решения данных проблем, по поручению главы государства, в ходе подготовки к внедрению системы медицинского страхования была проведена и продолжается работа по формализации самозанятого населения. В 2017 году проведена сверка статуса граждан, осуществлен подворовой обход и с участием центральных государственных органов начата формализация трудовых отношений самозанятых", - сказала министр Т. Дуйсенова.

Таким образом, менее чем за год был определен и формализован статус около 3 млн человек из 5,7 млн ранее не имевших статуса. Из оставшихся 2,7 млн человек: 1,2 млн - неформально занятые (работники без ОПВ, незарегистрированные ИП), для формализации которых необходимо внести изменения в законодательство; 1,5 млн - непродуктивно самозанятые и безработные, которых предстоит вовлечь в продуктивную занятость.

Итоги показывают, что центральной задачей становится охват активными мерами занятости не 2,7 млн, а лишь 1,5 млн человек.

На сегодняшний день акимами областей разработаны и утверждены региональные Дорожные карты по формализации самозанятых и Комплексные планы содействия их занятости. Определены 743 тыс. рабочих мест с потенциалом трудоустройства в текущем году, установлены индикаторы охвата 571 тыс. самозанятых из числа лиц, выявленных в ходе подворового обхода.

Большинство участников вовлекаются в Программы продуктивной занятости и развития территорий. Более половины из них будут трудоустроены на постоянные рабочие места. Другие направлены на субсидируемые рабочие места и на обучение по востребованным профессиям.

Мониторинг трудоустройства в режиме реального времени в разрезе любого населенного пункта, где реализуются проекты, будет осуществляться по электронной Карте трудоустройства.

Тамара Дуйсенова акцентировала внимание на том, что рост занятости можно обеспечить на основе открытия новых рабочих мест в реальном секторе экономики и сфере услуг, а также цифровизации сферы занятости. В этой связи министерством планируется упростить порядок регистрации самозанятых с доходом ниже 24-кратного МЗП в год. Предлагается внедрение Единой системы регистрации в электронном формате с обеспечением многоканальности.

Кроме того, планируется полноценное использование электронной биржи труда, к которой с начала года уже подключены все регионы, внедрение Единой системы учета электронных трудовых договоров, а также расширение сети трудоустройства путем привлечения частных агентств занятости.

О ситуации в сфере внедрения нового формата АСП и формализации самозанятых в регионах также доложили акимы Южно-Казахстанской области Ж. Туймебаев, Восточно-Казахстанской области Д. Ахметов, Алматинской области А. Баталов.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, премьер-министр отметил, что критика, прозвучавшая в послании главы государства в отношении самозанятого населения - последнее предупреждение для всех. Бакытжан Сагинтаев поручил в комплексе рассматривать все прозвучавшие предложения на ежемесячной основе, а также завершить цифровизацию сферы труда и занятости населения в 2018 году.

В ходе заседания министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова также доложила о мерах по внедрению нового формата адресной социальной помощи.

Адресная социальная помощь нового формата начала оказываться с 1 января 2018 года. В данном направлении на протяжении последних трех лет проделана значительная работа по качественному предоставлению данного вида социальной помощи. В четвертом квартале 2017 года началась работа по своевременному определению нуждающихся в адресной помощи граждан и заключению с ними социальных договоров.

"На сегодняшний день заключены социальные договоры более чем с 105 тысячами семей. Большая часть из них получит и денежную помощь, а также содействие в трудоустройстве", - сказала Тамара Дуйсенова.

Согласно графику местных исполнительных органов, в январе около 49 тысяч семей получат адресную социальную помощь, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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