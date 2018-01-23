Сагинтаев поручил руководителям не задерживать подчиненных допоздна в морозные дни

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Сагинтаев поручил руководителям не задерживать подчиненных допоздна в морозные дни23.01.2018
Государство  10:51

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд конкретных поручений по усилению работы в период аномальных холодов. Он отметил, что по сведениям гидрометеорологов, такая погода продержится еще несколько суток, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в шести регионах страны температура воздуха ниже -30-35 градусов по Цельсию. В ближайшее время аналогичное похолодание ожидается еще в четырех южных регионах. В связи с этим Сагинтаев поручил принять акиматам принять дополнительные меры по соблюдению температурных графиков работы тепловых сетей, особенно в малых городах на небольших котельных, сообщает портал главы правительства.

"Особое внимание социальным объектам - больницам школам и детсадам. Своевременно предупреждать население всеми доступными способами об отмене занятий в учебных учреждениях", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что общественный транспорт должен работать четко по графику. Все акиматы должны разработать графики дежурств своих сотрудников. Линия единой дежурной диспетчерской службы 112 должна работать бесперебойно с учетом возросшей нагрузки.

Министерству внутренних дел поручено обеспечить действенный контроль на автодорогах. При необходимости принимать своевременное решение по ограничению выезда всех видов транспорта из населенных пунктов и вести активную разъяснительную работу. Совместно с акиматами организовать передвижные пункты обогрева для водителей и пассажиров, горячее питание для них. Также обеспечить дежурства аварийно-спасательных бригад, сопровождение экстренных и медицинских служб.

"Весь этот самый холодный период должен пройти для всех служб четко и слаженно. Отдельно обращаюсь к руководителям государственных органов и организаций, частных компаний не задерживать своих работников допоздна на рабочих местах. По возможности организовывать централизованный развоз сотрудников", - подчеркнул Сагинтаев.


Данные вопросы поручено держать на особом контроле Аскару Мамину.
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