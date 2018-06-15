Шукеев видит главную проблему фермеров в ограниченности рынков сбыта продукции

Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев видит главную проблему отечественных фермеров в ограниченности рынков сбыта продукции, передает Kazakhstan Today.

На отчетной встрече с населением в Астане вице-премьер напомнил, что перед агропромышленным комплексом страны стоит задача за пять лет увеличить производительность труда и объем экспорта переработанной продукции в 2,5 раза.

"Решение этой задачи требует совершенно новых подходов в развитии отрасли. Поэтому нами совместно с агробизнесом проведен обширный анализ мер, предусмотренных в действующей Госпрограмме, Картах развития приоритетных направлений АПК для того, чтобы выявить дополнительные возможности для достижения задачи, поставленной президентом", - сказал Шукеев.

По его словам, все эти документы "имеют в основном производственно-технологический характер, они ориентированы на управление производством в отрасли".

"Но на самом деле проблема не в производстве. Если бы проблематика была здесь, то не возникла бы ситуация, сложившаяся в конце прошлого года со сбытом зерна. Когда под давлением высокого урожая в России цены на российском рынке существенно снизились на 14-17 тыс. тенге (в пересчете с российского рубля). Это, конечно же, отразилось на формировании цены на казахстанское зерно. Тогда государству пришлось вмешаться и обеспечить его закуп. Сельхозтовапроизводители сами понимают и прекрасно знают, что им выгодно сеять и что разводить", - отметил Шукеев.

По его данным, сегодня из 30 основных видов продтоваров по 25 обеспеченность составляет 80 и более процентов, а по некоторым более 100%.

"Внутренний рынок уже насыщен этой продукцией. Исключение составляют мясо птицы, яблоки, сыры и творог, колбасные изделия, сахар, рыба, по которым мы импортозависимы. Проблема фермеров не в производстве, а в ограниченности рынков сбыта продукции. Так как в условиях конкурентной борьбы в рамках ЕАЭС и ВТО отечественным производителям стало все сложнее бороться за рынки сбыта по традиционным позициям (зерновые культуры и продукты ее переработки, хлопок-волокно) и направлениям (страны Средней Азии, Персидского залива и так далее)", - уточнил глава ведомства, добавив, что по итогам 2017 года отмечается уменьшение экспорта муки - на 164 тыс. тонн в Узбекистан и Среднюю Азию, пшеницы - на 540,6 тыс. тонн в Россию и Иран.

"Более того, Казахстан находится в "треугольнике стран" - Россия, Китай и Узбекистан, которые под давлением не только внешних, но и внутренних факторов проводят масштабные структурные реформы и уже получают положительные результаты", - говорится в докладе Шукеева, опубликованном на сайте Минсельхоза РК.

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