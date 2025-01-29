Снизить порог для постановки на учет по НДС до 15 млн тенге предложили в правительстве
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Снизить порог по НДС до 15 млн тенге предложил на расширенном заседании правительства с участием президента министр национальной экономики РК Серик Жумангарин.
Сейчас, по его словам, сущность НДС искажена. Это связано с проведенными в прошлом налоговыми реформами. С 1995 по 2009 год была снижена ставка НДС с 20 до 12%, а также КПН - с 30 до 20%.
Цель была благая - планировалось, что снижение ставки повлечет за собой оздоровление климата, прежде всего налогового и инвестиционного, увеличится количество предприятий и инвестиций в страну. Одновременно дали огромное количество льгот и либерализовали в целом налоговую систему. При этом ослабили налоговое администрирование. В результате собираемость упала. В законодательном поле появились легальные лазейки для оптимизации налогообложения, бизнес начал дробиться. Из-за этого прервался зачет по НДС, и НДС фактически превратился в розничный налог со ставкой 12%", - рассказал Жумангарин.
Сегодня из более 2 млн 300 тыс. зарегистрированных налогоплательщиков, плательщиками НДС являются только 137,7 тыс. субъектов бизнеса. Это 6% от всех. Из них фактически оплачивают НДС лишь 88 тысяч, или 4% от всего количества налогоплательщиков. Одна из причин - высокий порог для постановки на учет по НДС - 78 млн тенге.
Первым делом мы предлагаем снизить порог по НДС до 15 млн тенге. В этих пределах на сегодня работает 80% МСБ, поэтому серьезного влияния это на большинство МСБ не окажет. В странах ОЭСР порог еще ниже, а в некоторых ведущих экономиках он и вовсе нулевой. Наконец, НДС станет налогом для зачета", - пояснил Жумангарин.
Следующее важное изменение - специальный налоговый режим на основе розничного налога.
Сразу хочу сказать, что сам режим удобен бизнесу, и никаких изменений не претерпит. Однако данный режим содержит различные виды экономической деятельности, в том числе не соответствующие розничному сектору. То есть, мы дали преференции тем, кто не должен был являться бенефициаром розничного налога. Розница - это продажа потребителям. Обычно это торговля, гостиницы, общепит и т.д. Однако в нашем случае охвачен практически весь спектр бизнеса - обрабатывающая промышленность, услуги, строительно-монтажные работы и иные. В результате большое количество субъектов бизнеса перестало быть плательщиком НДС. Поэтому мы предлагаем сократить количество ОКЭД по розничному налогу, возвращая ему его сущность", - заявил глава МНЭ.
Таким образом, по его словам, будет обеспечена полноценная цепочка взаимозачета НДС от импортера до потребителя, что снизит среднюю эффективную ставку с 12% до порядка 4%. Появится зачетная сторона. Это создаст условия для предпринимателей и обелит взаиморасчеты.
Также Жумангарин предлагает в рамках реформы повысить ставку НДС.
Речь не идет только о механическом повышении ставки НДС, а о комплексе мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы", - подчеркнул вице-премьер.
Однако, по его словам, было бы ошибкой решить проблемы государства только за счет поднятия налогов, поэтому государство готово компенсировать бизнесменам дополнительные издержки, в частности высокие нагрузки на фонд оплаты труда.
Здесь кроется самая большая проблема нашей экономики. Нагрузка на фонд оплаты труда, которую платит бизнес, составляет порядка 40%. А это себестоимость товара. К чему это приводит? Это приводит к тому, что себестоимость продукции становится высокой, а сама продукция неконкурентоспособной. В этой связи, в случае увеличения ставки НДС до планируемого уровня, мы готовы значительно снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10% до 30%, за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Эти расходы бюджет сможет взять на себя", - пояснил Жумангарин.
Он подчеркнул, что правительство прорабатывает варианты по перераспределению других видов налогов с республиканского в местные бюджеты.
Мы готовы компенсировать им это. Будущие доходы позволят это сделать. В результате произойдет перебалансировка налоговой системы Казахстана. Налоговое бремя по компонентам ВВП после реформы сместится с себестоимости бизнеса (ФОТ) на потребление. При этом налоговое бремя на прибыль останется неизменным. Экономика предприятий вернется в нормальное русло", - считает глава Миннацэкономики.
Он подчеркнул, что суть реформы не в поднятии налогов для пополнения бюджета, а в снижении себестоимости бизнеса и обеспечении более справедливых условий для всех участников цепочки НДС.
В последние годы мы сильно урезали возможности наших налоговиков. Важной частью реформы является усиление налогового администрирования. Без этого реформа не заработает. Налоговому комитету предлагается дискретно, взвешенно возвратить некоторые контрольные функции. В результате, мы планируем увеличить доходную часть бюджета на порядка 5-7 триллионов тенге. Это позволит нам увеличить бюджет развития с нынешних 8% до 20%. В случае необходимости мы индексируем адресную социальную помощь, заработные платы, пенсии, пособия будут индексированы на рост инфляции", - резюмировал глава МНЭ.
Глава государства поддержал идею реформы в налоговом администрировании.
Я подтверждаю, что реформа нужна. Сейчас перед нами стоит задача уменьшить количество трансфертов из Нацфонда", - заявил Токаев.
Ранее эксперты, обсуждая проект бюджетно-налоговых реформ, заявили, что 2025 год для Казахстана будет непростым.
Нам придется принимать давно назревшие реформы, которые откладывались в предыдущие годы. Это приведение цен в рыночное состояние, чтобы государство могло продолжать исполнять свои социальные обязательства", - подчеркнул председатель правления "КФ NAC Analytica" Расул Рысмамбетов.