Создаваемая на базе "Эйр Астаны" бюджетная авиакомпания начнет работу в мае 2019 года

Астана. 7 ноября. Kazakhstan Today - Бюджетная авиакомпания, создаваемая на базе "Эйр Астаны", начнет работу в мае 2019 года, сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает Kazakhstan Today.





На прошлой неделе глава государства принял руководство авиакомпании "Эйр Астана" и независимого директора "Самрук-Казына". Президентом поручено создать лоукост-компанию, то есть низкобюджетную компанию или бюджетную. В мае по планам "Эйр Астаны" эта компания уже начнет работать. Решение о ее создании уже на совете директоров "Эйр Астана" принято", - сказал Касымбек в беседе с журналистами в здании правительства РК, пишет Kazpravda.kz .





Министр пояснил, что все крупные авиакомпании уже имеют соответствующее бюджетное подразделение.





Имеет Lufthansa, British Airways, "Аэрофлот". Например, авиакомпания "Победа" - это лоукостер подразделения "Аэрофлота". Мы планируем, что "Эйр Астана" за полгода создаст компанию. В следующем году компанией будет приобретено порядка восьми новых судов, и часть этих судов пойдет на новую авиакомпанию", - отметил глава ведомства.





По его словам, пассажирам придется дополнительно платить за провоз багажа и питание на борту.





Багаж будет идти отдельно. Сегодня в законодательстве в стоимость билетов входит и багаж. Если вы имели возможность летать польской компанией Wizz Air в Будапешт, там дешевле тариф, потому что вы оплачиваете посадочное место. Если вы оплачиваете дополнительно багаж или обед, то идет дополнительная плата. Мы ожидаем, что цены будут значительно ниже. По данным авиакомпании "Эйр Астана", сегодня средняя цена в направлении Астана - Алматы - 32-34 тыс. тенге. В новой компании ориентировочно стоимость в этом направлении будет составлять 16-18 тыс.", - заключил Касымбек.





Напомним, 2 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, членом совета директоров АО "Самрук-Казына" Ричардом Эвансом и президентом авиакомпании "Эйр Астана" Питером Фостером поручил создать на базе "Эйр Астаны" бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам.





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