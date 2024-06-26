Сроки сорваны: на некоторых ТЭЦ страны до сих пор не начали ремонт
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Об очередном срыве подготовки к предстоящему отопительному сезону заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
На сегодня степень готовности составляет всего 23%.
По Экибастузской ТЭЦ сроки начала работ перенесены с мая на конец июня. В Темиртау до сих пор не начат расширенный ремонт котла на ТЭЦ-2, отставание от графика составляет 2 месяца. Сорваны сроки по модернизации теплоисточников в Таразе, Жезказгане и других регионах.
В начале мая этого года на заседании правительства мной давалось поручение не допускать продления сроков ремонта и снижения их объемов. Однако в график ремонтных работ, утвержденный оператором КЕГОК, регулярно вносятся изменения по усмотрению собственников. Только в текущем году в графики 18 раз внесены изменения по переносу ремонтов. И это происходит без участия и согласования с акиматами и Министерством энергетики. Данные факты говорят об их недостаточном контроле", - заявил Бектенов.
Низкие темпы работ по модернизации тепловых сетей также отмечены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях. Недостаточно используется потенциал программы "Тариф в обмен на инвестиции". В основном инженерные коммуникации ремонтируются за счет средств республиканского бюджета.
Бектенов поручил контролировать ход подготовительных работ к отопительному периоду первому вице-премьеру Роману Скляру.
Министерствам энергетики, промышленности совместно с акиматами регионов поручено усилить контроль за своевременностью и качеством ремонтной кампании на теплоисточниках и сетях, обеспечить топливом все ТЭЦ и котельные в срок до 1 сентября. До 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, в остальных - до 15 октября привести в готовность всю инженерную инфраструктуру к новому отопительному периоду.
В феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.
Критически высокий износ теплосетей (более 70%) выявили в 12 городах Казахстана. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Аварии продолжились и в 2023 году.