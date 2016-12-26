Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Стоимость каждого турпакета в Казахстане будет включать отчисление в фонд "Туристик Камкор", пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК.

В брифинге, посвященном разъяснению основных положений Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, приняли участие директор Департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игалиев, председатель фонда "Туристик Камкор" Инна Инна, администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма Асылхан Есилов, передает Kazakhstan Today.

По данным Департамента туризма МИР РК, за 2014-2015 годы по вине недобросовестных представителей туристского рынка большое количество туристов - граждан РК остались в зарубежных странах без проплаченного места размещения и/или обратного билета. Теперь при наступлении аналогичных случаев корпоративный фонд "Туристик Камкор" будет принимать меры по вывозу граждан РК, являющихся туристами, из страны временного нахождения на родину.

"В этой связи особо обращаем внимание граждан Республики Казахстан на необходимость уточнения в туристской компании при покупке турпродукта, информации о наличии договора, заключенного между туроператором, сформировавшем турпродукт, и корпоративным фондом "Туристик Камкор", - подчеркнул Игалиев на брифинге в СЦК.

7 ноября 2016 года вступили в действие два постановления правительства РК, регулирующие вопросы обеспечения прав граждан Казахстана, являющихся туристами, в случаях недобросовестного исполнения либо неисполнения своих обязанностей туроператорами.

"Для осуществления вывоза граждан Республики Казахстан, являющихся туристами, создается специальный счет, который формируется из перечислений - 0,5 МРП (1 061 тенге) с каждого туристского продукта, сформированного туроператором или туроператором-фрахтователем и реализованного турагентом гражданину Республики Казахстан", - заключили в ведомстве.

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