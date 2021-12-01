В партии Nur Otan ответили конспирологам: "Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет"

Фото: Facebook Тимура Базарбаева

НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Пресс-секретарь партии Nur Otan Тимур Базарбаев на своей странице в Facebook высказался касательно даты проведения съезда партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как вы знаете, ровно неделю назад на расширенном заседании политического совета нашей партии, Елбасы, Первый Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев озвучил решение о передаче полномочий председателя партии Nur Otan главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - напомнил Тимур Базарбаев.

Он отметил, что дата проведения внеочередного съезда в этой связи будет определена руководством партии и страны. Как исполнительный орган, Центральный аппарат, в том числе первый заместитель председателя партии, обеспечат организационное выполнение всех поставленных задач в соответствии с уставом партии.

Пресс-секретарь также добавил, что об этом в своем ответе на вопрос журналиста информационного агентства "Интерфакс" на полях международного партийного форума партии Nur Otan предельно ясно сказал первый зампред партии Бауыржан Байбек.

С учетом того, что в ряде СМИ и телеграм-каналов публикуются различные конспирологические теории, разного рода слухи и домыслы, хочу еще раз прояснить. Высказывания типа "наличие политической интриги", "желание оттянуть время" и так далее являются лишь плодом воспалённого воображения", - пишет Тимур Базарбаев.

Он также привел наглядный пример подобной инсинуации, передергивания смыслов и элементарного отсутствия профессиональной этики - материал на сайте Orda.kz Гульнар Бажкеновой, которая "даже не удосужилась узнать первоисточник и, по всей видимости, не различает такие термины, как "назначение" и "избрание".

Мне лишь остается посоветовать подобным экспертам "не искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её там нет". В этой связи хочу еще раз сказать для любителей хайпа: читайте устав партии!", - сказал Тимур Базарбаев.

Он подчеркнул, что партия Nur Otan со своей более чем 20-летней историей является прозрачной, подотчётной и ответственной неправительственной политической организацией, осуществляющей свою деятельность в строгом соответствии с законодательством страны.