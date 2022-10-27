Токаев: Сельское хозяйство станет новой движущей силой экономики страны

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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В сфере сельского хозяйства будет создано более 350 тысяч новых рабочих мест. В целом на развитие кооперативов из бюджета будет направлено более 1 триллиона тенге, заявил, выступая в Республиканском общественном штабе, президент Касым-Жомарт Токаев.
Ближайшие три года будут посвящены максимальному развитию сельских территорий. Мы стараемся, чтобы жизнь в деревне была такой же комфортной, как и в городе", - заявил президент.
Он также пообещал продолжить работу по возврату неосвоенных пустующих земель в собственность государства.
В настоящее время, по словам Токаева, принимается комплексная концепция развития сельской местности.
По всей стране создаются сельскохозяйственные кооперативы. В сфере сельского хозяйства будет создано более 350 тысяч новых рабочих мест. В целом на развитие кооперативов из бюджета будет направлено более 1 триллиона тенге. Благодаря этому появится возможность избавиться от лишних посредников и значительно увеличить доходы сельских тружеников", - отметил глава государства.
Одним из главных направлений также станет развитие орошаемого земледелия.
Вода - самая большая ценность. Поэтому особое внимание уделяется использованию водосберегающих технологий. Мы реконструируем оросительные каналы протяженностью 3,5 тысячи километров", - подчеркнул Токаев.