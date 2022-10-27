Токаев: В стране накопилось много системных проблем

Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в Республиканском общественном штабе в качестве кандидата в президенты Республики Казахстан.
Построение Справедливого Казахстана - моя главная миссия на посту президента. Это наше общее дело. Твердо уверен, что мы вместе достигнем поставленных целей. У нас есть конкретный план действий, имеются все необходимые ресурсы и, самое главное, бесценный капитал - ответственные граждане страны", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в Казахстане накопилось много системных проблем в социальной сфере, экономике и политике, выросло недоверие граждан к государству и власти.
Это тормозит устойчивое развитие нашего государства, ограничивает созидательные возможности нации. Теперь идея справедливости в нашей государственной политике станет самой главной. Вся наша национальная идеология будет пронизана идеей справедливости. Идея справедливости будет лежать в основе каждого нашего решения, каждого нашего действия. Мы исходим из того, что нашим главным богатством и конкурентным преимуществом являются люди. Поэтому мы будем твердо следовать формуле "не человек для государства, а государство для человека", - высказался он.
По его словам, однократный семилетний срок президентства придаст новое качество и динамику процессу обновления в обществе и государстве, создаст надежный заслон попыткам монополизации и узурпации власти.
Кардинальные изменения в избирательной системе обеспечат деятельное участие граждан в формировании подлинно народных маслихатов и парламента. Через прямую выборность акимов городов и районов будет сформирована более эффективная система местного государственного управления", - сказал Токаев.