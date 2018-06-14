Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - У казахстанцев, желающих получить электронную справку на другого человека, появилась возможность сделать это через портал egov.kz при помощи одноразового СМС-пароля, передает Kazakhstan Today.

"На портале egov.kz физическому лицу, желающему получить электронную справку на другого человека, достаточно авторизоваться на портале без ЭЦП и подтвердить свой запрос посредством одноразового СМС-пароля", - сообщили в АО "Национальные информационные технологии".

В компании пояснили, что заинтересованное лицо, авторизовавшись на портале электронного правительства, выбирает раздел "Сервис получения справок третьими лицами" и заполняет в поле "ИИН" данные человека, на которого запрашивает справку. Если гражданин зарегистрирован в базе мобильных граждан, то заинтересованное лицо выбирает вид справки и подтверждает запрос посредством одноразового пароля.

После этого гражданину направляется сообщение в личный кабинет портала и СМС-сообщение с просьбой в течение двух часов разрешить получение справки на него или отказать в ее получении. В случае разрешения заинтересованному лицу поступает электронная справка на пользователя в его личный кабинет.

При этом если справку на гражданина запрашивает юридическое лицо или госорган, то запрос подписывается ЭЦП.

К числу справок, которые могут запрашивать через egov.kz третьи лица, отнесены адресная справка с места жительства, справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, справка о наличии либо отсутствии судимости.

Как напомнили в компании, в январе этого года в рамках пилотного проекта "Услуги без справок" был запущен сервис по получению электронных справок третьими лицами.

По данным АО "НИТ", по состоянию на 1 июня текущего года третьими лицами получены 4344 адресных справок, 853 справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица, 290 справок о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и 306 справок о наличии либо отсутствии судимости.

Чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Для этого нужно в "Личном кабинете" на портале egov.kz, в графе "телефон" указать номер телефона, тем самым зарегистрировав себя в базе мобильных граждан, или же привязать номер телефона к ИИН, обратившись во фронт-офисы (ЦОН/СпецЦОН) НАО Госкорпорации "Правительство для граждан".

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