Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
5 января 2017
  • 10
  • :
  • 27
Все области
-5º Туман
днем 0º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

Умаров освобожден от должности посла в США и назначен постпредом Казахстана при ООН04.01.2017
Государство  15:23
Астана. 4 января. Kazakhstan Today - Кайрат Умаров назначен постоянным представителем РК при ООН, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

По информации пресс-службы, указом главы государства Умаров Кайрат Ермекович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, передает Kazakhstan Today.

Также Умаров освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки.
Просмотров: 6935
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
04.01.2017   19:11
Назарбаев присудил госстипендии в области культуры в 2016 году
04.01.2017   17:13
Фото: Kn.kz
В Казахстане ужесточат требования к владельцам квартир за проживание незарегистрированных граждан
04.01.2017   15:27
Аслан Мусин освобожден от должности посла Казахстана в Хорватии
04.01.2017   15:23
Умаров освобожден от должности посла в США и назначен постпредом Казахстана при ООН
04.01.2017   15:15
Фото: Reactor.kz
Президент Казахстана находится в краткосрочном отпуске
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика