Умаров освобожден от должности посла в США и назначен постпредом Казахстана при ООН

Астана. 4 января. Kazakhstan Today - Кайрат Умаров назначен постоянным представителем РК при ООН, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
По информации пресс-службы, указом главы государства Умаров Кайрат Ермекович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, передает Kazakhstan Today.
Также Умаров освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки.
Просмотров: 6935
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter