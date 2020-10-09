Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today – Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев доложил президенту о реализации проектов по строительству волоконно-оптических линий связи и мобильного широкополосного доступа в сельских населенных пунктах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, проект будет полностью завершен до конца текущего года. В результате уровень проникновения интернета в стране достигнет 99,5%.

Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о ходе внедрения маркировки товаров с целью снижения теневого оборота. Оператором проекта выступает АО «Казахтелеком».

Глава государства дал положительную оценку результатам деятельности компании, а также поставил ряд задач по ее развитию в части предоставления новых цифровых услуг населению и бизнесу, расширения доступности и качества интернета и мобильной связи, совместной работы с другими операторами связи.

5 октября президент заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о работе ведомства по повышению качества и доступности интернет-связи, в том числе в сельской местности.

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