В 2018 году в Астане появятся платные парковки для 9 тыс. автомобилей

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - В столице заработал проект по внедрению платных парковок "Управление парковочным пространством Астаны". В течение этого года в трех районах столицы будет создано более 9 тыс. машиномест, передает Kazakhstan Today.

Первый этап проекта реализован на бульваре "Нур жол", где уже обустроены 472 парковочных места, нанесена дорожная разметка, установлены информационные щиты и 12 паркоматов. Контроль за предоставлением услуг и обеспечением слаженной работы всей системы осуществляет диспетчерский центр, инфомирует официальный сайт столичного акимата со ссылкой на пресс-службу ТОО "Парковочное пространство Астаны".

В течение 2018 года будет создано более 9 тысяч машиномест в Есильском, Сарыаркинском и Алматинском районах.

"Новый столичный проект позволит разгрузить транспортные магистрали от стихийных парковок и, соответственно, значительно снизит заторы на оживленных улицах, а также обеспечит доступ к парковочному пространству большему количеству водителей. В городе уже есть позитивный пример: платная парковка на территории железнодорожного вокзала "Астана". Проходимость автотранспорта здесь увеличилась в разы, уменьшились пробки", - рассказал начальник столичного управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов.

По его словам, водители могут оплатить парковку наличными или банковской картой через паркомат, посредством SMS, через личный кабинет, терминалы "Касса 24" и через специальное мобильное приложение. При этом контроль оплаты производится по данным, зафиксированным с помощью мобильных сертифицированных комплексов фотофиксации.

Стоимость одного часа парковки с 08.00 до 20.00 составляет 100 тенге. Оплата производится в течение первых 30 минут с начала сессии. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны.

Право на бесплатное пользование услугами парковки имеют ветераны ВОВ, инвалиды первой и второй группы на специально выделенных местах, награжденные орденами "Алтын Кыран" и "Халык кахарманы", многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын Алка" и "Куміс Алка", пострадавшие от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, а также ветераны и инвалиды военных действий в Афганистане.

Подробная информация о правилах пользования, способах оплаты, местах расположения паркоматов размещена на сайте www.2888.kz. Также ее можно получить по номеру 8 800 080 28 88 или 109.

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