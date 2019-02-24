В Акмолинской области вопрос снижения тарифов на комуслуги взят на особый контроль

Кокшетау. 21 ноября. Kazakhstan Today - По итогам заседания Совета безопасности под председательством главы государства аким Акмолинской области Малик Мурзалин провел совещание по вопросу тарифообразования на услуги теплоснабжения, а также рассмотрения результатов прокурорской проверки деятельности коммунального предприятия "Кокшетау жылу", которое обеспечивает теплоэнергией областной центр, передает Kazakhstan Today.





Глава региона подверг критике работу ряда госорганов в недобросовестном контроле за деятельностью коммунального предприятия, поручив в кратчайшие сроки разобраться с законностью действий коммунальщиков. Также в ходе рабочего совещания Малик Мурзалин отметил, что в прошлом году субсидирование предприятия значительно увеличилось, а стабильное субсидирование является залогом устойчивых тарифов на теплоэнергию", - отметили в Управлении внутренней политики региона.





В области создана рабочая группа экспертов и уполномоченных лиц по организации работы с коммунальными предприятиями районов и городов по снижению тарифов на услуги в сфере ЖКХ.





Кроме того, коммунальным предприятием в Кокшетау введен годовой компенсирующий тариф со снижением со 130 до 82 тенге. Это означает, что с 1 декабря 2018 года кокшетаусцы будут платить за тепло на 36% меньше.

К слову, в следующем году в Кокшетау начнется строительство собственной ТЭЦ, способной вырабатывать достаточный объем тепло- и электроэнергии, обеспечить подачу горячей воды для горожан.





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