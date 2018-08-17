В Алматы состоялась выездная коллегия Министерства обороны РК по вопросам военного образования

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - В Алматы в Военном институте Сухопутных войск под председательством главы оборонного ведомства Нурлана Ермекбаева состоялось выездное заседание коллегии Министерства обороны по вопросам военного образования, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе заседания были рассмотрены итоги подготовки военных специалистов, результаты инспектирования высших учебных заведений в текущем году, а также вопросы совершенствования системы подготовки офицеров запаса на военных кафедрах.

Министром обороны было акцентировано внимание на повышении уровня военно-патриотического воспитания, физической подготовки курсантов учебных заведений, привития им высоких морально-деловых качеств и общечеловеческих ценностей.

"Президент страны - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами - одним из важных направлений по укреплению военной безопасности определил развитие военного образования. Данная мера нашла свое закрепление в Стратегии национальной безопасности и в Военной доктрине. Характер и содержание современных военных конфликтов тому являются наглядным примером: применение "гибридных" методов борьбы, активность, скоротечность, расширение масштабов, сфер ведения военных действий в космическое, информационное и киберпространство, появление новых видов оружия, ведение ассиметричных боевых действий все это оказывает влияние на формы и способы ведения вооруженной борьбы и военных конфликтов в целом. В этих условиях к подготовке военных кадров предъявляются новые требования, которые соответствуют уровню подготовленности военнослужащих Армии ХХI века", - отметил в своем выступлении Нурлан Ермекбаев.

Главой военного ведомства заслушан доклад начальников военных учебных заведений о готовности к предстоящему учебному году, а также отданы поручения касательно ревизии учебно-методических пособий и совершенствования качества организации учебно-воспитательного процесса, досуга и быта курсантов.

В работе коллегии приняли участие руководство Минобороны РК, начальники департаментов и главных управлений, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие войсками региональных командований и родами войск, начальники военных учебных заведений.

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