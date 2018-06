В Алматы в рамках развития туризма предложили упорядочить краткосрочную аренду жилья

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек провел расширенное совещание по реализации городской программы "100 шагов по развитию туризма" с участием ведущих туроператоров мегаполиса, передает Kazakhstan Today.

За последние три года количество посещающих город иностранных туристов выросло на 14%. Только в первом квартале Алматы посетили более 130 тыс. человек из Южной Кореи, Индии, России, КНР, Турции, США и ФРГ. При этом около 80% туристов приезжают в оставшиеся три квартала, сообщила пресс-служба акима Алматы.

По словам заместителя акима города Асель Жунусовой, активному притоку туристов способствовало проведение международной выставки "ЭКСПО-2017", Всемирной универсиады, Евразийской недели ОЭСР, а также международных музыкальных и спортивных фестивалей "Star of Asia", "The Spirit of Tengri", "Улы дала ойындары", "Алматы Марафон" и "Tour of Almaty".

"Сегодня 87% экономики города составляют услуги, однако доля туризма в ВРП Алматы составляет всего 1,5%. В целях развития туристического потенциала мегаполиса начата разработка мастер-плана по горному туризму Алматинской агломерации, в том числе Медеу, Шымбулак, Алматау и Бутаковки. В этом году планируется завершение строительства отелей мирового уровня Kempinski и Novotel. До конца года откроется региональный ХАБ ООН для 14 международных агентств. По опыту Парижа, Стамбула и Бангкока мы знаем, что это значительно увеличивает приток иностранных туристов, узнаваемость города на международном уровне", - отметила Жунусова.

Она добавила, что сегодня все больше туристов выбирают возможность самостоятельного путешествия, когда человек посредством специальных веб-платформ планирует свой отдых.

"С каждым днем наблюдается рост интереса к Алматы как к дестинации на мировой платформе Trip Advisor, где количество просмотров о городе увеличилось с 465 до 66 824 запросов. Преимущественно его посещают граждане США, России, Великобритании, Индии и Германии", - проинформировала она.

В свою очередь заместитель акима мегаполиса Мурат Дарибаев рассказал о работе по модернизации транспортных узлов как главных туристических "ворот" в город Алматы. Со следующего месяца все междугородние и международные рейсы будут курсировать только с автовокзала "Сайран". Уже начата работа по реконструкции здания, благоустройству прилегающей территории и модернизации транспортно-логистической инфраструктуры.

"Снесены все незаконные конструкции. Скоро начнутся реставрационные работы фасада здания, а также реорганизация зоны для такси и расширение международных сообщений. Прорабатывается вопрос организации локального туристического центра, где будут размещены городские туроператоры, работающие с ближним и дальним зарубежьем. Ведутся переговоры с международными брендами по размещению пунктов общественного питания в здании автовокзала", - доложил Дарибаев.

Кроме того, совместно с "Казакстан темір жолы" ведется работа по предстоящей реконструкции железнодорожных вокзалов "Алматы-1" и "Алматы-2". Запланирован запуск сервиса краткосрочного проката на 200 автомобилей. Если в прошлом году в Алматы было закуплено 479 единиц общественного транспорта, то в этом году будут приобретены еще 569 новых автобусов.

В ходе совещания участники обратили внимание на необходимость упорядочивания деятельности предпринимателей, предлагающих жилье в краткосрочную аренду: "Вдоль магистральных улиц стоят люди, предлагая жилье посуточно. При этом сфера непрозрачна, зачастую налоги они не платят. Может быть, нужно все это сделать законно. Организовать какую-то единую точку, создать для них условия. Пусть работают, но официально".

Кроме того, будет рассмотрен вопрос сертификации автобусов, задействованных туристическими компаниями для перемещения туристов. Данная мера направлена на повышение безопасности и качества предоставляемых услуг.

На встрече директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова также подняла вопрос законности взимания денежной платы с туристов за фото и видеосъемку на территории Иле-Алатауского парка.

Присутствовавший на встрече генеральный директор парка Дамир Малгельдиев ответил, что оплата предусмотрена только за проведение коммерческой съемки. Если инспектор настаивает на оплате с посетителей, необходимо обращаться в администрацию для принятия мер. По его словам, дирекцией разработана концепция дальнейшего развития Иле-Алатауского парка, которая будет детально рассмотрена членами Общественного совета города.

Напомним, что в целях создания комфортной городской среды этим летом в Алматы отремонтируют более 150 улиц и благоустроят порядка 600 дворов. Капитальным ремонтом охватят все подземные переходы, запланированы реконструкция и строительство новых фонтанов. Полностью обновят ряд проспектов мегаполиса помимо ранее модернизированных улиц Панфилова, Жибек Жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Байсеитовой, Толебаева и площади Астана.

