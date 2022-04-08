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В ближайшие три года РК потратит на борьбу с КВИ 77 млрд тенге

07.04.2022, 19:26 20826
В ближайшие три года РК потратит на борьбу с КВИ 77 млрд тенге
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации законопроектов с поправками в законы "О республиканском бюджете на 2022-2024" и о гарантированном трансферте из Нацфонда на эти годы рассказала, сколько планируется потратить на борьбу с КВИ в ближайшие три года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам вице-министра, на доплаты медработникам за участие в противоэпидемиологических мероприятиях и повышения заработной платы немедицинским работникам организаций системы здравоохранения предусматривается в общей сумме 69 млрд тенге. 
 

Расходы на мероприятия по борьбе с коронавирусом, в том числе на закуп вакцины, - 77 млрд тенге. Эти расходы также не включались в бюджет, поскольку еще не была ясна ситуация" - сказала Татьяна Савельева.

 
Позже руководитель аппарата Минздрава Батырбек Абдильдин уточнил, что 20,6 млрд тенге предусмотрены на покупку вакцины Pfizer против коронавируса.
 
Ранее вице-министр финансов рассказала о средствах, предусмотренных на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по ЧС.
 
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 245 случаев.
 

новости по теме

Назначен новый руководитель госкорпорации "Правительство для граждан"

08.04.2022, 12:21 2701
Назначен новый руководитель госкорпорации "Правительство для граждан"
Фото: ГК Правительство для граждан
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Сегодня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин представил коллективу госкорпорации "Правительство для граждан" нового председателя правления. Им стал Суйениш Абдильдин, ранее занимавший пост первого заместителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Суйениш Абдильдин в 2011 году окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение", в 2014 - Университет Бирмингема в Великобритании. Имеет степень магистра по специальности "Компьютерные науки", рассказали в пресс-службе госкорпорации.
 
Трудовую деятельность начал в октябре 2011 года ведущим специалистом АО "Национальные информационные технологии". В 2012 - 2013 годах работал бизнес-аналитиком в ТОО "ЭПАМ Казахстан". С 2014 по 2018 год работал на различных должностях в АО "Казпочта". После чего работал в коммерческих организациях. В 2020 году занимал должность советника в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
 
С октября 2020 года работал первым заместителем председателя правления "Правительство для граждан". Здесь он курировал вопросы координации фронт-офисов, контроля качества, единого контакт-центра и IT проектов госкорпорации.
 

Рахметуллин назначен первым заместителем главы МИД РК

08.04.2022, 11:49 2976
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Акана Рахметуллина первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства, Акан Рахметуллин освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РК, сообщает Акорда. 
 
Заместителем министра иностранных дел РК Токаев назначил Адиля Турсунова.
 

Токаев назначил новых послов РК в Китае и Монголии

08.04.2022, 11:30 3686
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нурышева Шахрата чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства Нурышев Шахрат освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Акорда
 
Кроме того, Койшибаев Габит назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Монголии, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в КНР.
 

Указом главы государства Адилбаев Жалгас Жумаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии", - сообщает пресс-служба Акорды. 

 

В Казахстане снижены тарифы более 120 субъектам, предоставляющим услуги подъездных путей

08.04.2022, 09:39 5631
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Правительством Казахстана продолжается работа по снижению тарифов на услуги предоставления подъездных путей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В начале текущего года первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, в рамках поручения главы государства по наведению порядка на подъездных путях, поручил провести проверки деятельности субъектов естественных монополий, осуществляющих услуги в сфере подъездных путей, проанализировать обоснованность стоимости услуг и принять меры по снижению тарифов. 
 
На первом этапе с 1 февраля текущего года 21 субъекту, осуществляющим услуги предоставления подъездных путей, уже снижены тарифы в среднем на 80% (АО "ЦТС", ТОО Arman Kala Limited и другие). 

При этом, правительством РК совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжена работа по выявлению недобросовестных субъектов, злоупотребляющих своим положением при предоставлении услуг. 
 

На сегодняшний день, во всех регионах страны снижены тарифы более 120 субъектам, предоставляющим услуги подъездных путей. Таким образом, принимаемые меры окажут положительный эффект на конечную стоимость перевозимых товаров (грузов) и существенно снизят расходы предпринимателей по оплате указанных услуг", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

 

Токаев подписал указ о проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением

08.04.2022, 08:31 7596
Токаев подписал указ о проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 7 апреля 2022 года "О проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением", сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел Республики Казахстан) проводить в течение года регулярные встречи с населением", - говорится в документе.

 
Поручено установить следующий порядок формирования и утверждения графика встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением: 
 
1) ежегодно до 1 декабря центральным исполнительным органам направлять в уполномоченный орган в области доступа к информации предложения для формирования графика на предстоящий календарный год;
 
2) ежегодно до 15 декабря уполномоченному органу в области доступа к информации вносить проект графика в канцелярию премьер-министра Республики Казахстан;
 
3) ежегодно до 10 января правительству Республики Казахстан утверждать график.
 
Руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел Республики Казахстан) требуется:
 
1) проводить встречу с населением вне графика в случае прогнозируемых либо возникших рисков ухудшения ситуации в курируемой сфере в том или ином регионе;
 
2) обеспечить с учетом технических возможностей проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видео-конференц-связи;
 
3) проводить не более одной четверти от запланированного для встречи времени с презентацией доклада, остальную часть времени – в формате "вопросы-ответы";
 
4) обеспечить постоянное информационное взаимодействие на всех этапах проведения встреч с уполномоченным органом в области доступа к информации;
 
5) обеспечить до проведения встречи с населением: определение дня и времени ее проведения с учетом мнения населения; сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на официальные интернет-ресурсы, блог-платформу руководителей центральных исполнительных органов, в других формах коммуникации и по итогам встреч акимов с населением;
 
6) обеспечить в рамках проведения встречи с населением: проведение личного приема граждан; встречи с некоммерческими организациями; брифинг для средств массовой информации;
 
7) обеспечить после проведения встречи с населением: систематизацию всех озвученных проблемных вопросов; не позднее десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах, информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей; ежеквартальное размещение на официальном интернет-ресурсе центрального исполнительного органа информации о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах.
 
Акимам всех уровней:
 
1) принимать участие на встречах руководителей центральных исполнительных органов с населением;
 
2) оказывать поддержку центральным исполнительным органам в организации проведения встреч, в том числе информационно-агитационной работы в средствах массовой информации и на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;
 
3) обобщать системные проблемы региона по итогам встреч акимов с населением, требующие решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний, и раз в полугодие направлять по компетенции в центральные исполнительные органы для учета при проведении встреч.
 
Уполномоченному органу в области доступа к информации обеспечить:
 
1) анонсирование и широкое информационное освещение хода и результатов проведения встреч в республиканских средствах массовой информации;
 
2) учет результатов проведения встреч в рамках ежегодной оценки эффективности деятельности центральных исполнительных органов;
 
3) утверждение и доведение до сведения центральных исполнительных органов методических рекомендаций по проведению встреч с населением.
 
Правительству Республики Казахстан:
 
1) рассматривать на полугодовой основе итоги проведения встреч;
 
2) обеспечить участие заместителей премьер-министра Республики Казахстан во встречах центральных исполнительных органов в случае наличия высоких рисков социальной напряженности и дестабилизации общественно-политической ситуации;
 
3) обеспечить проведение регулярных встреч с населением заместителей первых руководителей и председателей ведомств центральных исполнительных органов;
 
4) принять иные меры по реализации настоящего указа.
 
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент указал акимам на важность более частых встреч с населением.
 

Президент поручил поддержать отечественный IT-сектор

07.04.2022, 20:23 19786
Президент поручил поддержать отечественный IT-сектор
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о деятельности министерства по итогам 2021 года, перспективах развития цифровизации и IT-сферы, а также о реализации озвученных президентом поручений, направленных на повышение качества работы в отрасли телекоммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр доложил главе государства о том, что в рамках внедрения человекоцентричных сервисов в цифровой формат переведены 18 самых востребованных документов, в том числе через вывод на популярные внешние платформы с обязательным соблюдением мер по защите персональных данных, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, Багдат Мусин отчитался о реализации поручения Касым-Жомарта Токаева по устранению "цифрового неравенства" и усилению контрольных мер в отношении качества и покрытия интернета. В 2021 году качество интернета улучшено в 628 населенных пунктах, в 2022 году будет охвачено еще 140 сел.
 
Президенту было доложено об успешном тестировании мобильными операторами технологии 5G в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В 2022 году планируется коммерческий запуск в городах республиканского значения.
 
Министр также представил планы по дальнейшему развитию рынка телекоммуникаций. В частности, будет проведена работа по демонополизации группы компаний АО "Казахтелеком", намечено принятие ряда законодательных инициатив, направленных на улучшение конкурентной среды. 
 
Багдат Мусин доложил о ряде стратегических проектов в рамках цифровизации Казахстана в сферах энергетики, недропользования, здравоохранения, социальной защиты и мониторинга водных и земельных ресурсов с использованием спутников дистанционного зондирования Земли.
 
Отдельное внимание было уделено развитию IT-отрасли. Было доложено о деятельности технопарка Astana Hub, в том числе о релокации зарубежных IT-компаний в Казахстан.
 
Президент дал поручение выработать конкретные меры поддержки отечественного IT-сектора, а также оказать содействие зарубежным IT-компаниям, достигшим успеха на международном рынке.
 
В ходе встречи министр также предложил создать платформу для цифровизации на основе ресурсов АО "НИТ", отечественных IT-компаний с привлечением экспертов, имеющих опыт в реализации подобных проектов.
 

Военно-транспортные самолеты совершили посадку на трассу Жанаозен - Бейнеу

07.04.2022, 20:08 19986
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В рамках комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения "Батыл Тойтарыс - 2022" организована переброска войск в Мангистаускую область военно-транспортной авиацией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Два самолета С-295 Военно-воздушных сил с военнослужащими специальных подразделений на борту совершили посадку на аэродромный участок автомобильной дороги Жанаозен - Бейнеу, сообщает пресс-служба Минобороны. 
 
После приземления личный состав на боевой технике направился к местам выполнения учебно-боевых задач.
 

Такое использование дорожной инфраструктуры в качестве запасных аэродромов позволяет обеспечить мобильность Вооруженных сил и задействовать военную авиацию на удалении от специально оборудованных взлетно-посадочных полос", - отметили в военном ведомстве. 

 
 
Напомним, комплексное межведомственное учение "Батыл Тойтарыс - 2022" началось 5 апреля и продлится до 16 апреля.
 

Назначен председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК

07.04.2022, 19:10 20966
Назначен председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК
Фото: пресс-служба премьер-мнистра РК
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, приказом министра здравоохранения Нуркан Садвакасов назначен на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нуркан Садвакасов родился в Акмолинской области в 1971 году. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. 
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году заведующим санитарным отделом Атбасарской районной СЭС в Атбасаре. 
 
С 1999 по 2000 годы - главный врач Атбасарской районной СЭС. 
 
В 2000 году вступил в должность заместителя главного врача по санитарным вопросам областной СЭС Акмолинской области.
 
С 2001 по 2009 годы трудился заместителем главного государственного санитарного врача Акмолинского регионального центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте. 
 
С 2009 по 2014 годы - начальник управления, заместитель председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК, главный государственный санитарный врач. 
 
С 2014 по 2017 годы - руководитель управления по контролю за соблюдением требований технических регламентов и санитарных мер Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК. 
 
С 2017 по 2019 годы работал руководителем департамента охраны общественного здоровья, заместителем председателя Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК. 
 
С 2019 по 2020 годы - заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК. 
 
С 2020 по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
 

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