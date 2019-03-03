Караганда. 29 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в 2019 году полностью решат проблему дефицита мест в общежитиях, передает Kazakhstan Today.





В Карагандинской области, в результате реконструкции и восстановления имеющихся ветхих зданий, с начала учебного года выделено 550 мест в общежитиях. На данный момент в районах еще 400 человек нуждаются в комнатах в общежитиях. Эту проблему планируют полностью решить в следующем году, сообщили в пресс-службе акима области.





По информации акимата, в декабре текущего года планируется ввод в эксплуатацию жилья для студентов Балхашского медицинского колледжа, где смогут разместиться 300 человек. Еще одно общежитие на 100 мест появится в следующем году в Каркаралинске.





Отмечается, что карагандинские вузы сейчас ведут активную работу с инвесторами, чтобы построить новые общежития с современными комфортабельными условиями.





"Мы дали представителям вузов типовые проекты общежитий. От некоторых они отказались из-за дороговизны. Тем не менее ищут инвесторов, рассматривают варианты. Мы, как исполнительная власть, со своей стороны сейчас подыскиваем здания для реконструкции под общежития. Пока рассматриваем здание на улице Анжерской. Там нужно решить вопрос с теплоснабжением, а само строение хорошее, там и раньше было общежитие", - рассказал аким Караганды Нурлан Аубакиров.





В свою очередь аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил активнее работать в данном направлении, уделив особое внимание не строительству, а реконструкции и восстановлению зданий.





Напомним: в марте текущего года глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с Пятью социальными инициативами, одна из которых касалась повышения улучшения условий проживания студенческой молодёжи. Как отметил президент, сегодня в вузах страны обучаются более 530 тыс. молодых людей. Создавая систему образования по мировым стандартам, нужно уделять должное внимание условиям обучения и проживания студентов. Сегодня остро стоит вопрос обеспечения студентов вузов и колледжей общежитиями. Для решения этой задачи Нурсултан Назарбаев предложил развернуть работу по строительству общежитий вузами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах государственно-частного партнёрства. Государство, со своей стороны, через Министерство образования и науки будет гарантировать постепенное возмещение части инвестиций, направляемых на строительство общежитий. В этой связи глава государства поручил до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тыс. мест.





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