В карте свободных земель для ведения бизнеса в Карагандинской области представлено около 300 участков

Караганда. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в карте свободных земель на сегодняшний день представлено около 300 участков, предназначенных для ведения бизнеса, и 50 простаивающих производственных помещений. Об этом корреспонденту агентства сообщили в областном управлении земельных отношений.





Онлайн-карта, отображающая свободные земельные участки для ведения бизнеса, выставляемые на аукционы, разработана в целях обеспечения прозрачности и полного доступа населения и бизнеса к информации о земельном фонде и объектах недвижимости. Система успешно функционирует с ноября 2017 года.





На сегодняшний день в системе отражено около 300 свободных земельных участков и 50 простаивающих и бездействующих производственных помещений. Всего с начала текущего года по области предоставлено 742 земельных участка для развития бизнеса, из них 119 через аукционы и 623 через конкурсы", - проинформировали в ведомстве.





Как отметили в управлении, разработка онлайн карты свободных земельных участков является частью детального плана по улучшению условий для ведения бизнеса и развития массового, в том числе семейного, предпринимательства в Карагандинской области на 2017-2019 годы.





Реализацию проекта в 2017 году запустил акимат области совместно с НПП "Атамекен". В реестре свободных земельных участков отображаются свободные земли в 9 районах и 9 городах области, которые выставлены или планируются выставить на аукцион.





В следующем году мониторинг по обновлению реестра свободных земельных участков акиматами городов и районов области будет продолжен.





Электронная Карта свободных земельных участков и Карта пустующих помещений крупных предприятий размещена в открытом доступе на сайтах акиматов и управлений региона.





Напомним, что в апреле 2017 года при акимате Карагандинской области была создана комиссия по вопросам предпринимательства, председателем которой является аким области. Основными задачами комиссии являются выработка предложений по улучшению условий для ведения бизнеса, снижения административных барьеров для предпринимательства и повышения инвестиционной привлекательности области. На первых же заседаниях был рассмотрен вопрос доступности земельных участков для бизнеса, в связи с чем совместно с Региональной палатой предпринимателей разработана электронная Карта свободных земельных участков города Караганды. В дальнейшем данная карта стала доступна в онлайн-режиме.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства