В Казахстане планируют создать нацкомпанию по надзору и контролю в области гражданской авиации

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Министерство по инвестициям и развитию (МИР) РК предлагает переход на британскую модель госрегулирования авиационной отрасли, передает Kazakhstan Today.

"По поручению главы государства в рамках Плана нации "100 конкретных шагов" предполагается переход на британскую модель госрегулирования отрасли (Шаг 68). Это позволит соответствовать требованиям ИКАО по наличию квалифицированных инспекторов и достичь поставленной цели в 80% по уровню безопасности полетов. Согласно заключению ИКАО, количество инспекторов авиационной администрации должно быть в 2 раза выше, чем в настоящее время", - заявил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, выступая на заседании правительства РК.

По его словам, в рамках реализации этой задачи, министерством проделана подготовительная работа, подписан Меморандум о взаимопонимании с Британским агентством гражданской авиации, состоялись неоднократные визиты британских специалистов в Казахстан, отработаны проекты технического сотрудничества и получены соответствующие рекомендации.

"На основе совместной работы, нами выработаны подходы по внедрению британской модели, которые предполагают внесение изменений в действующее законодательство в части передачи контрольно-надзорных функций в области безопасности полетов в новую структуру в форме национальной компании по надзору и контролю в области гражданской авиации, которая будет подотчетна министерству. Часть штатной численности в виде инспекторов перейдут в национальную компанию, за Министерством сохранятся функции по формированию государственной политики и международные отношения", - отметил Женис Касымбек.

В целях принятия концептуального решения и определения дальнейших действий, министерство внесло на рассмотрение в правительство предложение о вынесении вопроса ориентирования на британскую модель на заседание Национальной комиссии по модернизации.

"Вопрос выносится на рабочую группу по модернизации при МНЭ РК, после чего в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Нацкомиссии", - сказал министр по инвестициям и развитию РК.

Британская модель регулирования гражданской авиации является одной из наиболее передовых форм управления в мире и представляет собой государственную корпорацию, которая обеспечивает контроль и надзор в области безопасности полетов. Показателем эффективности такой структуры является высокий уровень соответствия Великобритании стандартам ИКАО по безопасности полетов - свыше 93% (для сравнения, среднемировой уровень - 63%, среднеевропейский - 76%, Казахстан - 74%).

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