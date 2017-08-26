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В Казахстане призвали отказаться от проведения "шариковых" мероприятий в сфере молодежной политики26.08.2017
Государство  10:46

Астана. 26 августа. Kazakhstan Today - Вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Абзал Нукенов призвал молодежные организации отказаться от "шариковых" мероприятий, передает Kazakhstan Today.

"В текущем году в рамках грантового финансирования мы совместно с более 20 НПО реализуем молодежные социальные проекты. Министерство призывает молодежные организации и инициативных граждан активно включиться в мониторинг качества реализуемых социальных программ и проектов", - сказал Нукенов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, сегодня Министерство по делам религий и гражданского общества работает над тем, чтобы выстроить эффективную модель молодежной политики, ориентирующей молодежь к самостоятельности, ответственности, светскому образу жизни.

"Важно, чтобы наша молодежь была информирована о возможностях, создаваемых в стране для ее образования, занятости и развития. Я обращаюсь к представителям СМИ с просьбой содействовать этой работе. В настоящее время министерством совместно с экспертами завершается работа по формированию перечня показателей для мониторинга и оценки эффективности работы центральных и местных государственных органов. Сегодня всем акторам молодежной политики нужно осознать, что от нас ждут реальных результатов. Нужно искоренять практику проведения так называемых "шариковых" мероприятий", - цитирует вице-министра пресс-служба МДРГО РК.
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