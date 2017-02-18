В Казахстане разработали схему приобретения молокоприемных и убойных пунктов без первоначального взноса

Шымкент. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Минсельхозе Казахстана разработали схему приобретения молокоприемных и убойных пунктов без первоначального взноса, сообщила пресс-служба ведомства.

Заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов ознакомился с работой сельхозкооперативов Южно-Казахстанской области. Он, в частности, посетил сельхозкооператив "Ет Агро Манкент", который объединяет 72 личных подсобных хозяйства и 10 крестьянских хозяйств. Предприятие производит в год около 7 тыс. тонн мяса, передает Kazakhstan Today.

"В становлении АПК новым драйвером экономики страны сельскохозяйственные кооперативы имеют огромное значение. Так как в них имеется огромный потенциал по развитию экономического состояния села. Кооперация - это будущее села", - отметил вице-премьер.

В пресс-службе добавили, что по поручению президента пересматриваются меры государственной поддержки - исключаются 11 видов неэффективных субсидий, вносятся изменения в нормативы 35 видов субсидий. В результате при том же объеме бюджета охват производителей мерами господдержки увеличится в 7,5 раза (с 67 до 500 тыс.) и, прежде всего, мелких хозяйств и кооперативов.

В целях активизации работы по созданию сельскохозяйственных кооперативов министерством разработана схема приобретения молокоприемных и убойных пунктов без первоначального взноса путем передачи их в лизинг через АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". В качестве первоначального взноса предусматривается использование выделяемых инвестиционных субсидий в объеме 50% от общей стоимости.

"Со стороны государства кооперативы будут получать 10 тенге за 1 литр сданного молока на переработку, 20 тыс. тенге за каждую голову КРС и 1500 тенге за МРС при сдаче на переработку", - уточнили в ведомстве.

В целях исполнения поручений главы государства во всех регионах Казахстана были проведены разъяснительные работы по основам сельхозкооперации, новым механизмам государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов для жителей сельской местности. В течение этого года планируется создать около 250 сельхозкооперативов.

Функционирует call-центр и сайт fermers.kz, где каждый житель Казахстана может получить консультацию по вопросам создания сельхозкооперативов.

В целом в Южно-Казахстанской области в 2017 году, согласно подписанному плану мероприятий, планируется создание 18 сельхозкооперативов, 15 молокоприемных пунктов, 429 семейных откормочных площадок, 4 убойных пункта, 5 пунктов заготовки плодоовощей и 75 семейных теплиц.

В ходе поездки вице-премьер также ознакомился с ходом строительства средней школы на 1200 мест по программе "Нурлы жол" в микрорайоне Достык Шымкента, заключили в ведомстве.

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