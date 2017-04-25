В Казахстане с 2018 года начнется внедрение самостоятельного бюджета органов местного самоуправления

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане разработан законопроект, предусматривающий разграничение функций местного государственного управления и самоуправления, сообщил сегодня на брифинге СЦК вице-министр национальной экономики Айбатыр Жумагулов.

Как сообщили по итогам брифинга в пресс-службе Министерства национальной экономики, в рамках Концепции развития местного самоуправления (МСУ) разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного управления", который находится на рассмотрении мажилиса парламента. Документ предусматривает внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности МСУ, расширение полномочий органов МСУ в управлении бюджетным процессом и коммунальной собственностью, передает Kazakhstan Today.

"Бюджет МСУ на уровне села внедряется как IV уровень государственного бюджета с 2018 года в административно-территориальных единицах с численностью населения свыше 2 тыс. человек, а с 2020 года - повсеместно", - сообщил Жумагулов.

Он также отметил, что бюджет МСУ будет утверждаться маслихатом района после его обсуждения на собрании местного сообщества, а исполнение бюджета МСУ возлагается на аппарат акима села.

"Внедрение самостоятельного бюджета МСУ также вызывает потребность образования института коммунальной собственности МСУ, которого сегодня нет", - сказал вице-министр.

Он пояснил, что имущество МСУ будет состоять из имущества местной казны (средства бюджета МСУ, иное коммунальное имущество, не закрепленное за коммунальными юридическими лицами) и имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами.

"В целях качественной реализации поручения главы государства правительством Республики Казахстан утвержден План мероприятий по внедрению самостоятельного бюджета и коммунальной собственности МСУ. В соответствии с Планом мероприятий предусмотрены меры по обучению акимов сел и сотрудников их аппаратов, обеспечению готовности информационных систем уполномоченных органов к внедрению самостоятельного бюджета и коммунального имущества МСУ, обеспечению аппаратов акимов сел интернет-связью и компьютерным оборудованием", - проинформировал Жумагулов.

Он также подчеркнул, что принятие законопроекта позволит обеспечить расширение финансовой и экономической самостоятельности органов местного самоуправления в решении актуальных вопросов местного значения, а также расширит возможности граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие местного самоуправления.

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