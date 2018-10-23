Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане в 2020 году 17 участков дорог протяженностью порядка 6,5 тыс. км будет охвачено системой взимания платы, сообщил сегодня в ходе заседания правительства под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил министр по инвестициям и развитию, в настоящее время введена в тестовую эксплуатацию Система взимания платы на 3 участках: Алматы – Капчагай, Алматы – Хоргос и Астана – Темиртау.

"В январе 2019 года будет объявлен конкурс на установку системы платы на участках Шымкент – Актобе – Мартук, Шымкент – Тараз – Кайнар и Астана – Павлодар. В целом в 2020 году 17 участков протяженностью порядка 6,5 тыс. км будет охвачено системой взимания платы", - сказал Ж. Касымбек.

Также на участке Астана – Щучинск запущена система для безостановочного проезда с использованием RFID меток, реализован сервис безналичного способа оплаты PayWay.kz, интернет-банкинг, QIWI – кошелек. Данный участок оснащен датчиками погоды и информационными табло для информирования водителей о погодных условиях, скоростном режиме и так далее.

Для цифровизации придорожного сервиса запущено мобильное приложение "KazWay" и внесены данные в электронную карту "Transpark" Международного Союза автомобильного транспорта IRU, содержащие актуальные сведения по всем объектам дорожного сервиса. Также продолжается работа по наполнению данными Системы управления дорожными активами о состоянии автомобильных дорог полученных посредством 16 дорожных лаборатории.

"В декабре планируем завершить аттестацию на информационную безопасность. В целом система позволит сэкономить расходы на ремонте автодорог, и к 2025 году ожидаем экономический эффект в размере 110 млрд тенге", - сообщил министр по инвестициям и развитию.

Кроме того, для автоматизации транспортного контроля продолжается внедрение Специальных автоматизированных измерительных средств, которые позволят снизить количество нарушений допустимых весовых параметров и положительно отразится на обеспечении сохранности автомобильных дорог. На сегодняшний день функционируют 8 таких измерительных средств.

"С начала года выявлено свыше 700 нарушений и взыскано порядка 85 млн тенге в виде сборов и штрафов. До конца текущего года планируется запуск еще 12 систем. К 2020 году планируется довести их общее количество до 46 единиц. Таким образом автоматизация процедур взвешивания транспортных средств позволит исключить человеческий фактор при осуществлении транспортного контроля", - сообщил Ж. Касымбек.

При этом, для полной автоматизации транспортного контроля с июля следующего года выдача специального разрешения на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств будет осуществляться в автоматизированном режиме за 15 минут вместо 3–7 дней.

В сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пилотном режиме запущена Система диспетчеризации межобластных и международных пассажирских перевозок. До конца 2019 года система будет введена в эксплуатацию и подключены свыше 2 тыс. автобусов, задействованных на межобластных и международных перевозках пассажиров по 416 маршрутам.

В рамках "Smart City" в сфере транспорта в городах областного и республиканского значения реализуются системы электронной оплаты проезда и мониторинг общественного транспорта. Сегодня эти системы полностью функционируют в городах Астаны и Алматы. По остальным городам утверждены соответствующие дорожные карты со сроками реализации с 2018 по 2021 годы.

В сфере авиаперевозок 14 июня т.г. с частным инвестором подписан Договор ГЧП на внедрение информационной системы безбумажного документооборота "E-freight", что позволит сократить время обработки груза, оптимизировать расходы и заменить предоставление 20 документов в бумажном виде на электронные. В декабре т.г. система будет запущена.

В отрасли железнодорожного транспорта АО "?аза?стан темір жолы" принята программа "Цифровая железная дорога" 2018–2022 годы. В рамках Программы планируется реализовать порядка 21 проекта по основным 4 направлениям.

Председатель правления АО "НК "Казакстан темир жолы" К. Алпысбаев, в свою очередь, доложил, что цифровизация охватывает все ключевые направления компании: железнодорожную инфраструктуру, грузовые, мультимодальные и пассажирские перевозки.

В рамках развития железнодорожной инфраструктуры компания ставит задачу перейти к обслуживанию и ремонту по фактическому состоянию инфраструктуры. Реализация проекта "Автоматизированная система управления "Магистраль", входящая в государственную программу "Цифровой Казахстан", осуществляется в соответствии с утвержденным планом.

"Проект предусматривает использование шести мобильно-диагностических комплекса, три из которых начнут работать в декабре 2018 года. В полном объеме система начнет функционировать в середине 2019 года. В результате внедрения проекта диагностика всей магистральной сети будет осуществляться за 15 дней вместо 180 дней, будет оптимизировано 240 единиц дефектоскопов, в 2 раза снизятся расходы на локомотивную тягу и содержание вагонной части", — проинформировал С. Алпыспаев.

По его словам, в сфере грузовых перевозок в целях повышения клиентоориентированности ставятся актуальные задачи по электронному обмену. В промышленном режиме к системе подключены все 456 грузовых станций. Внедрение системы позволило сократить время на подачу перевозки во внутриреспубликанском сообщении с 11 часов до 5 минут, в экспортном сообщении с 35 часов до 1 часа. На сегодня осуществляется электронный обмен с Россией, Китаем, Азербайджаном, Кыргызстаном.

Цифровизация системы мультимодальных перевозок направлена на решение прироста транзитных контейнерных перевозок. В целях снижения времени обработки заказов и оптимального управления цепочки поставок реализован первый этап проекта.

"В сфере пассажирских перевозок акцент сделан на клиентоориентированности услуг. В рамках технологии электронного билетирования пассажирам предоставлена возможность покупки билетов через веб-сайты. За 9 месяцев текущего года было оформлено более 17 млн билетов, в том числе более 11 млн электронных билетов", — добавил К. Алпысбаев.

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