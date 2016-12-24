В Казахстане внесено изменение в положение об аттестации сотрудников правоохранительных органов

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В Казахстане внесено изменение в положение об аттестации сотрудников правоохранительных органов24.12.2016
Государство  15:14

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о внесении изменения в указ президента РК от 8 июля 2005 года "Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды.

"Постановляю: внести в Указ президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 "Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан" следующее изменение: Типовое положение о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу", - говорится в документе, передает Kazakhstan Today.


Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

С полным текстом приложения к указу можно ознакомиться здесь.
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