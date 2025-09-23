22.09.2025, 20:34 54546

В Казахстане за надбавки на продукты оформлены штрафы почти на 40 млн тенге

Оформлено 2,2 тыс. постановлений
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года по линии контроля за торговыми надбавками территориальными департаментами Министерства торговли и интеграции вынесено свыше 2,6 тыс. постановлений, из них 1,5 тыс. - это штрафы на общую сумму 56,5 млн тенге, еще 1,2 тыс. предупреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Только по фактам превышения предельной торговой надбавки на социально значимые продукты было оформлено 2,2 тысячи постановлений, из которых 1 тысяча - это штрафы на 39,6 млн тенге и 1,2 тысячи - предупреждения.

С начала 2025 года проанализировано около 9 тысяч цепочек ценообразования, в результате чего было выявлено более 823 рисков нарушения.

Ранее сообщалось, что индекс цен на социально значимые продукты с начала года составил 8%, однако в августе он не изменился вовсе, а за три недели сентября вырос всего на 0,2%.
 
Теги:ПродуктыценыКонтроль

новости по теме

23.09.2025, 10:21 5366

В Казахстане запустили горячую линию по вопросам цен на говядину

В Казахстане запустили горячую линию по вопросам цен на говядину
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции сообщило о запуске горячей линии по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины. Линия работает по всей республике и открыта как для граждан, так и для представителей бизнеса, сообщили в ведомстве.

На горячую линию можно обратиться по вопросам, связанным с уровнем цен на говядину, торговыми надбавками в торговых точках, а также при возникновении проблем с поставками продукции. Оперативная линия создана для усиления обратной связи с населением и бизнесом, повышения прозрачности на продовольственном рынке, а также своевременного реагирования на сигналы с мест", - уточнили в министерстве.


Контактная информация

Комитет по защите прав потребителей МТИ РК (Астана):

+7 (7172) 74-98-32

+7 (7172) 75-06-49

+7 (7172) 74-98-36

Горячие линии по регионам:

Астана: 8 (7172) 57-64-02

Алматы: 8 (727) 392-21-54

Шымкент: 8 (7252) 53-07-06

Область Абай: 8 (7222) 35-37-43

Акмолинская область: 8 (7162) 50-29-89

Актюбинская область: 8 (7132) 54-81-26

Алматинская область: 8 (7272) 72-50-083

Атырауская область: 8 (7122) 52-03-91

Западно-Казахстанская область: 8 (7112) 50-00-44

Жамбылская область: 8 (7262) 54-21-69

Жетысуская область: 8 (7282) 41-56-10

Карагандинская область: 8 (7212) 21-42-08

Костанайская область: 8 (7142) 53-46-80

Кызылординская область: 8 (7242) 71-15-30

Мангистауская область: 8 (7292) 43-14-34, 8 (7292) 43-01-17

Павлодарская область: 8 (7182) 55-10-70

Северо-Казахстанская область: 8 (7152) 46-81-33

Туркестанская область: +7 707 111 6501, +7 771 322 82 82

Область Улытау: 8 (7102) 76-30-10

Восточно-Казахстанская область: 8 (7232) 26-72-07
 
23.09.2025, 09:46 6136

Президент РК провел ряд встреч с главами государств и международных организаций

Токаев встретился с Антониу Гутерришем, Владимиром Зеленским, Яковом Милатовичем, Антониу Кошту и Джанни Инфантино
Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк провел ряд встреч с главами государств и международных организаций.

В частности, по данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили повестку сессии Генеральной ассамблеи ООН.


Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать Организацию и активно содействовать ее центральной роли в укреплении мира, стабильности и устойчивого развития.

В рамках встречи был подписан меморандум о функционировании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Кроме того, глава государства провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.


Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта.

Также Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем.


Он подчеркнул, что Казахстан рассматривает Черногорию в качестве важного партнера в Балканском регионе.

В следующем году страны отметят 20-летие установления дипломатических отношений. За эти годы выстроены конструктивные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания.

В свою очередь Яков Милатович поблагодарил президента Казахстана за значительный вклад в развитие двусторонних отношений. По его словам, Черногория становится одним из привлекательных направлений для казахстанских туристов.

Запуск прямых авиарейсов между Алматы и Подгорицей, а также введение безвизового режима для граждан нашей страны способствовали сближению двух народов.

Далее глава государства провел переговоры с президентом Европейского совета. Приветствуя руководителя Европейского совета Антониу Кошту, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан твердо привержен дальнейшему укреплению партнерства с ЕС как на двусторонней основе, так и в рамках диалога в формате C5+.


В ходе беседы отмечена высокая динамика развития политического диалога, который способствует продвижению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Европейским союзом.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении контактов в целях расширения взаимовыгодного межрегионального сотрудничества.

Также состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.


Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность федерации за содействие в реализации программы FIFA Arena, целью которой является поддержка детского футбола и создание современной спортивной инфраструктуры.

Глава государства высказал уверенность в том, что в сотрудничестве с FIFA Казахстан сможет стать образцом динамичного развития футбола в регионе.

В свою очередь Джанни Инфантино поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за внимание к футболу и подтвердил готовность федерации содействовать в реализации совместных проектов, направленных на повышение уровня национального футбола.
 
Теги:СШАТокаевПереговорывстреча
22.09.2025, 16:30 67986

Имущество на 30 млрд тенге вернули в госсобственность на севере Казахстана

Бесхозные объекты и оборудование поступили в собственность государства
Петропавловск. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Имущество на общую сумму 30 млрд тенге вернули в собственность государства с начала 2025 года в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Должностные лица отдела экономики и финансов акимата Есильского района в нарушение требований статьи 242 Гражданского кодекса РК (Бесхозяйные вещи) не приняли мер по обращению в коммунальную собственность 14 бесхозных объектов. Такие же нарушения выявлены в отделе экономики и финансов акимата района Шал акына по бесхозным водопроводным сетям протяженностью 6 километров", - уточнили в прокуратуре.


Кроме того, отметили в ведомстве, в Кызылжарском районе отделом ЖКХ не приняты меры по возврату оборудования, находившегося у подрядной организации на сумму 13,1 млн тенге.

По актам прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, бесхозные объекты и оборудование поступили в собственность государства на сумму 200 млн тенге", - добавили в пресс-службе.


Напомним, почти 14 млн гектаров земель вернули в госсобственность в Казахстане.
 
22.09.2025, 15:51 70491

Жители Бурабая избрали нового акима

Им стал Серикболсын Хасенов 1993 года рождения
Кокшетау. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 сентября путем голосования местных жителей состоялись выборы акима поселка Бурубай, сообщили в районном акимате.

Решением местных жителей акимом поселка Бурубай стал Серикболсын Хасенов 1993 года рождения. Хасенов занимал должность замдиректора ТОО "Жаңа Тұрмыс 2020".

По информации ведомства, в список избирателей по избирательному округу было включено 3442 гражданина, из них проголосовали 1959. Всего было выдвинуто три кандидата.
 
Теги:БурабайАкимВыборы
22.09.2025, 12:53 81956

Незаконно охотившихся на лося и сайгаков браконьеров задержали в Карагандинской области

Кроме туш убитых животных полицейские изъяли у браконьеров зарегистрированное ружье и ножи
Незаконно охотившихся на лося и сайгаков браконьеров задержали в Карагандинской области
Фото: Polisia.kz
Караганда. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области выявлены факты браконьерской охоты на лося и сайгаков, сообщает Polisia.kz.

Зафиксированы два серьезных случая браконьерства. В результате оперативных мероприятий задержаны жители Темиртау и Астаны, подозреваемые в незаконной охоте на лося и сайгаков", - сообщили в природоохранной полиции региона.


Первый факт выявлен в ходе совместного рейда сотрудников природоохранной полиции и егерей Темиртауского охотничьего общества.

В Осакаровском районе были остановлены два внедорожника, за рулем которых находились мужчины 59 и 56 лет, жители Темиртау. В багажных отделениях автомобилей обнаружены части туши лося общим весом около 120 кг. Разрешительные документы на охоту у задержанных отсутствовали. Изъяты охотничьи ружья. Второй случай зафиксирован в Нуринском районе. Сотрудники природоохранной полиции совместно с инспектором РГКП "Охотзоопром" остановили внедорожник, в котором находились трое жителей Астаны. В багажном отсеке обнаружены разделанные туши, предположительно, четырех сайгаков. Разрешительных документов у мужчин также не имелось", - рассказали в полиции.


Кроме туш полицейские изъяли зарегистрированное ружье и ножи.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за незаконную охоту и обращение с редкими видами животных. Назначены экспертизы для установления видовой принадлежности изъятого мяса. Ведется следствие.

Ранее более тонны рыбы и двух километров сетей изъяли у браконьеров-рецидивистов в Туркестанской области.
 
22.09.2025, 10:57 90846

Проверить историю автомобиля через мобильное приложение "ЦОН" могут казахстанцы

Это дает возможность заранее выявить скрытые проблемы, снизить риски при покупке авто
Проверить историю автомобиля через мобильное приложение "ЦОН" могут казахстанцы
Фото: Depositphotos
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Государственная корпорация "Правительство для граждан" внедрила в мобильное приложение "ЦОН" новый сервис - "История авто", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Новый сервис позволяет гражданам получать полную информацию о транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Казахстан. Таким образом, в документе отражаются сведения о регистрации автомобиля, наличии арестов и залогов, административных штрафах, таможенном оформлении, уплате утилизационного сбора, особых отметках и выданных техпаспортах", - уточнили в пресс-службе.


Отмечается, что такой формат дает возможность заранее выявить скрытые проблемы, снизить риски при покупке и убедиться в юридической чистоте транспортного средства. Одновременно сервис способствует повышению прозрачности сделок и снижению вероятности мошенничества на автомобильном рынке.

Для получения информации заявителю достаточно указать VIN-код автомобиля. Отчет формируется в режиме реального времени на основе данных, которые подтягиваются из государственных баз данных и информационных систем.

Напомним, что сервис доступен в мобильном приложении "ЦОН" после авторизации по ИИН и номеру телефона.

Следует отметить, что стоимость одной проверки составляет 500 тенге, при этом предусмотрены пакетные предложения: 10 проверок за 4500 тенге и 20 проверок за 8000 тенге", - сообщили в госкорпорации.

 
Теги:АвтоЦОНПроверкаПриложение
22.09.2025, 10:51 91776

ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" оштрафовано на сумму 1,4 млрд тенге

По данным АЗРК, ТОО при согласовании планов перевозок предоставляло преимущества аффилированным компаниям
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Астане завершил расследование в отношении ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" по признакам нарушения законодательства о защите конкуренции, сообщили в пресс-службе АЗРК.

Основанием для его проведения стали обращения Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан, Ассоциации экспедиторов Кыргызской Республики, а также ряда транспортно-экспедиторских компаний. В ходе расследования установлено, что ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" при согласовании планов перевозок предоставляло преимущества аффилированным компаниям - АО "KTZ Express" и АО "КедентрансСервис", создавая тем самым препятствия для деятельности частных экспедиторских организаций", - говорится в сообщении.


Уточняется, что указанные действия квалифицированы как злоупотребление монопольным положением со стороны ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки".

Решением специализированного межрайонного суда по делам об административных правонарушениях города Астаны от 22 августа 2025 года ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" привлечено к административной ответственности по части 3-1 статьи 159 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и оштрафовано на сумму 1,42 млрд тенге в доход государственного бюджета. Постановлением суда города Астаны от 15 сентября 2025 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - проинформировали в АЗРК.


Данную информацию прокомментировали в КТЖ.

В суде первой инстанции продолжается рассмотрение иска ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" о признании незаконными итогов расследования ДАЗРК по Астане. Вопрос о правомерности расследования остается открытым, и окончательное решение по делу еще не принято. ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" намерено и далее последовательно отстаивать свою правовую позицию и добиваться справедливого решения", - сообщили в компании.

 
22.09.2025, 10:29 88741

До конца года в Казахстане 120 гидротехнических сооружений будут приняты в госсобственность

Кроме того, планируется передача порядка 1937 гидротехнических сооружений из коммунальной собственности в республиканскую
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 120 гидротехнических сооружений будут приняты в государственную собственность до конца 2025 года. По инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации акиматы областей разработали дорожные карты по принятию гидротехнических сооружений на баланс специализированных организаций по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным дорожным картам в текущем году на баланс предприятий планируется принять 120 гидротехнических сооружений, в 2026 году - 245, а в 2027 году - 465 сооружений. Помимо этого, планируется передача порядка 1937 гидротехнических сооружений из коммунальной собственности в республиканскую", - пояснили в министерстве.


На сегодня в регионах созданы и работают 16 специализированных организаций по эксплуатации и управлению коммунальными гидротехническими сооружениями. Из них 10 были созданы в 2024-2025 годах. На данный момент на баланс специализированных организаций принято 872 объекта, выдано 283 единицы спецтехники, трудоустроены 1197 человек, из которых 310 человек получили работу в этом году.

Новые учреждения были открыты в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областях, а также в областях Абай и Жетісу. Главной задачей специализированных организаций является обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, поддержание объектов в надлежащем состоянии и своевременное проведение ремонтных работ", - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

 

